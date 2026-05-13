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科大研製「天韻相機」監測碳排放 成首項科研載荷登上國家太空站

教育新聞
更新時間：14:54 2026-05-13 HKT
發佈時間：14:54 2026-05-13 HKT

由科大牽頭研製的溫室氣體探測儀「天韻相機」，前日（11日）隨天舟十號貨運飛船升空，運抵「天宮」太空站，成為本港首項登上國家太空站的科研載荷。科大團隊預計，「天韻相機」將於1個月後開始出倉「服役」，開始測量地上的二氧化碳及甲烷排放。

「天韻相機」由科大研究團隊與跨學科領域專家學者合作研發，為全球首款輕小型、高分辨率、高精度的二氧化碳及甲烷點源協同探測儀，長60厘米、闊50厘米、高60厘米，總體積不超過80公斤，比家用洗衣機更小。相機設有4個鏡頭，分別探測二氧化碳、甲烷、氧氣及氣熔膠，能辨識平方米；探測儀透過測量及分析太陽光穿過地球大氣層及反射時，被不同氣體吸收及反射的情況，精確計算空氣中的二氧化碳及甲烷的濃度。

延伸閱讀：極端天氣｜科大團隊研發AI模型 提前4小時預測強對流風暴 準確率提升逾15%

項目負責人、科大土木及環境工程學系講座教授蘇慧指，項目在研發中面臨多項挑戰，包括在嚴格體積及重量限制之下，能同時兼顧高光譜解析度、高空間分辯率及多種溫室氣體監測。她提到有4、5個一直無法達到0.2納米的光譜分辨率，最終團隊會商後才克服困難，形容項目能夠在兩年之內，從有到無完成製作這部精密機器是一個奇蹟。

她表示，「天韻相機」將於約一個月之後「出倉」，安裝在太空站外監測氣體排放，初步將運作兩年，所收集的數據將與內地當局、本港環境及生態局、天文台及科研機構分享。她又指機器較小型，項目成本實惠，有潛力商業化，校方已有部署，為一帶一路以至全球國家監測碳排放。

延伸閱讀：科大AI模型提前估算「樺加沙」來襲 冀精準預報未來兩周至兩月天氣｜專訪

科大校長葉玉如表示，對科大團隊能參與航天科研任務深感驕傲，項目反映科大在航天領域的科研優勢，亦證明香港科研有能力在國家最高層面的航天平台作實質貢獻。

記者高俊謙

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