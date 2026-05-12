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區議員關注社區承載力及交通配套 嶺大擬擴建校園地積比提升至4倍

教育新聞
更新時間：07:30 2026-05-12 HKT
發佈時間：07:30 2026-05-12 HKT

計劃擴建校園的嶺南大學，提出放寬可建樓面面積，地積比由目前地契容許的1倍提升至4倍。屯門區議會昨討論計劃，校方解釋所餘可建樓面面積不足興建新教學大樓，有必要放寬地契限制擴建。多名區議員憂慮校園擴建後，對區內承載力的影響，又要求校方開放設施予社區使用。嶺大副校長（行政）陳志民指非本地生多到深圳消費，「全部都返深圳灣」，認為應思考如何吸引他們留港。

屯門區議會昨討論嶺大擴建計劃，校方建議為本部校園及北校園兩幅校地，放寬高度限制及增加地積比，將地契准許的地積比由原有1倍放寬至4倍，總樓面由原有112760平方米，增至448076平方米。

延伸閱讀：嶺南大學香港同學會小學-全方位學習成果展探究明代航海歷史

獲教育局政策支持

現時屬學生活動中心、運動場的北校園，樓面由2360平方米，增加44倍至105042平方米。兩幅用地將分期進行擴建，提供教學及研究設施、實驗室、辦公室、文康設施、餐飲及宿舍設施等，並已獲教育局政策支持，校方亦已就擴建對附近地區潛在影響進行研究，並諮詢相關政府部門。

嶺大副校長（行政）陳志民解釋，嶺大由2020/21學年開始，學生人數平均每年增長兩成，本科生及研究生由3000人增至逾8000人，預計學生人數仍會持續增長，同時須應對科研設施的需要。嶺大校園發展及管理處處長黃朝龍補充，現時在地契限制下，兩個校園剩餘的可建樓面僅3000及1500平方米，無法興建新教學大樓，而校園絕大部分用地只興建1至4層，已經不合時宜。

屯門區議會討論嶺大擴建計劃，多名區議員關注區內承載力問題。高俊謙攝
屯門區議會討論嶺大擴建計劃，多名區議員關注區內承載力問題。高俊謙攝

大部分區議員支持嶺大擴建計劃，但關注擴建後的社區承載力及交通配套問題。委任議員葉吉江指，嶺大周邊為高密度住宅，憂慮擴建後教職員及學生人數大增，促請當局盡早評估社區交通配套；另一委任議員陳孟宜指，擴建計劃應與社區有更好配合，憂慮學生再增長之下，會影響居民起居飲食。惟陳志民指，近年的非本地生不留港消費，「全部都返深圳灣」，認為需思考如何吸引非本地生在港消費，體驗校園生活。

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促向公眾開放設施

規劃署代表則引述嶺大委託的顧問評估，預料至2041年的交通系統，仍能承載新增師生人數，惟部分巴士線或需要增加班次。

有區議員則要求校方向公眾或社區機構開放更多設施。工聯會陳文偉提到，哈羅國際學校曾承諾向公眾開放校園設施，但成效不彰，促請規劃署考慮加入土地條款；馮鈺鋒則指屯門運動場設施不足，促請校方開放時段，讓公眾使用室外運動場。黃朝龍回應時指，嶺大為開放式大學，相比其他設有閘機的大專院校更為開放，校方願意維持現有安排，開放公共空間及部分設施。

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記者高俊謙

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