星島辯論︱亞軍：首踏伊館台板「有圓夢的感覺」

在總決賽屈居亞軍的港大同學會書院，辯論隊成立短短4年，已躋身星島校際辯論賽總決賽。擔任第二副辯的吳聿心，首踏伊館台板就挑戰「空手辯」方式發言，她滿意團隊表現，形容今次「有圓夢的感覺」。作為辯論隊的「元老」，吳聿心笑言賽後可以交棒給師弟妹。

男拔英文組奪冠

拔萃男書院隊伍在英文組賽事力壓正方基督教國際學校奪冠，主辯李羽澄（右二）更榮膺「最佳辯論員」。陳浩元攝

成立約4年的港大同學會書院辯論隊，在星島辯論賽的最佳成績是前屆16強止步，今屆成績大躍進，校長陳馨更偕逾百師生當日到場打氣。自中一加入辯論隊的吳聿心，今年第三度參加星島辯論賽，與擔任主辯的中三生袁家豫、第一副辯的中二生洪朗鏗初次組隊，便成功打進總決賽，「過去曾經踏上不同台板，但一直只欠伊館」，她形容今次「有圓夢的感覺」，希望盡情享受每一刻，雖然結果帶有遺憾，但各人均滿意表現。

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吳聿心指自己一直想在伊館「空手辯」，即全程不用提示卡在賽事發言，「這是一個很大的挑戰，要即場講一篇辯論」。袁家豫及洪朗鏗均稱打進總決賽不容易，覺得很滿足，又認同評審稱要多做全面的資料搜集。

3人組成較其他隊伍年輕的組合參賽，吳聿心指，很欣賞兩名師弟師妹的毅力，形容兩人均是成熟、表現淡定的辯論員，「我在想究竟我中二、中三的時候，是否可以做到他們那樣？」作為辯論隊「元老」的她笑言，經歷今次比賽後，意識到可以交棒。負責老師李崇恩表示，雖然未能取得冠軍，但辯論隊創立僅4年取得如此佳績，感到非常滿意，寄語同學再接再厲，保持對辯論的熱誠。

至於英文組賽事，以「生成式人工智能的氾濫，削弱了人類的創造力」為辯題，最終由反方拔萃男書院，力壓正方基督教國際學校奪冠，主辯李羽澄更榮膺「最佳辯論員」。

記者 高俊謙

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