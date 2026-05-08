聖方濟各大學成立善長社群 促進人才培育

為凝聚社會各界力量，聖方濟各大學今日舉行「善長社群啟動禮暨感恩茶聚」，並宣布成立「方大善長社群」。典禮上，校方展示了大學正名兩周年以來的多項發展成果，包括建成全港最大規模的護士學校及社工培訓院校，並透露目前正籌劃新校園擴建工程，以應對學生人數增長。

孫玉菡擔任主禮嘉賓致辭時表示，方大作為應用科學大學，肩負培育多元專業人才的重要角色，支持青年向上流動。方大提供

勞工及福利局局長孫玉菡擔任主禮嘉賓致辭時表示，方大作為應用科學大學，肩負培育多元專業人才的重要角色，支持青年向上流動。他認為，這將有助壯大香港的人才庫，並配合政府推動基層醫療及社會福利服務發展的方向。

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張仁良表示，學校將秉承校訓「自強不息」的精神，繼續鞏固應用科學大學的辦學定位。方大提供

校長張仁良表示，學校將秉承校訓「自強不息」的精神，繼續鞏固應用科學大學的辦學定位，深化與業界的合作，持續推動教學、研究及知識轉移，培育不同領域的專業人才。

典禮更邀得方大校董會主席兼天主教香港教區主教周守仁樞機主禮，社會各界的善長及合作夥伴出席活動，共同見證「方大善長社群」的成立。

本報記者

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