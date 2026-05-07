中大副校長姜里文 獲美國植物生物學家學會兩項榮譽

中大副校長（外務）姜里文獲美國植物生物學家學會（ASPB）提名海外終身通信會員獎，並同時獲頒該學會的會士名銜，成為首名香港學者同獲此兩項榮譽，以表彰他作為美國以外地區傑出植物生學家的成就，以及對植物生物學領域的長期貢獻。

中大副校長（外務）姜里文。中大提供

本身是中大卓敏生命科學教授兼理學院副院長（研究）的姜里文，近日先後獲ASPB提名海外終身通信會員獎（Enid MacRobbie Corresponding Membership Award），並獲頒美國植物生物學家學會會士（Fellow of ASPB）。ASPB設有超過18項獎項，表揚在推動植物生物學發展及服務學會方面作出貢獻的傑出人士。姜里文是首位來自香港的學者同獲該兩項重要榮譽，彰顯他在國際植物科學界的領導地位與影響力。

更多報道：中大委任姜里文為副校長（外務） 張志強獲委任教育學院院長

姜里文（右一）與研究團隊合照。中大提供

更多報道：中大發現紅樹林「藍氮」生態服務可造逾85億美元

姜里文深感榮幸 形容激勵科研發展

姜里文對獲頒榮譽深感榮幸，衷心感謝校方支持及同事、學生共同努力，這些榮譽將激勵他們繼續透過國際合作與科研卓越推動大學發展，並與學界、業界及政府夥伴建立更緊密的合作關係。

姜里文自2000年加入中大，其研究多次獲得重要資助及獎項肯定，包括兩項研究資助局「卓越學科領域計劃」、4項國家教育部高等學校科學研究優秀成果獎（一等獎及二等獎）等。近年，姜里文的團隊採用三維電子斷層掃描及冷凍聚焦離子束/冷凍電子斷層掃描等先進技術，在納米尺度觀察植物膜結構，推動「以影像帶動科研發現」的研究方向。

本報記者

誠邀大家做問卷調查，話俾我哋知你對《星島教育》有咩意見！連結：>>按此<<