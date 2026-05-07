英國聖比斯落戶御金‧國峯 夥安基司辦預科書院

港府積極推動香港成為國際專上教育樞紐，多個國際教育機構先後落戶香港。逾400年歷史的英國聖比斯公學宣佈落戶西九龍，與私立的安基司學校合辦預科書院，並將改裝御金‧國峯商場成為校舍。校方今日舉行簽約儀式，香港聖比斯（安基司）公學創校聯席主席David Cardwell、香港聖比斯（安基司）公學創校聯席主席王德志，先後與安基司國際教育集團創辦人兼校監蔡李惠莉博士、安基司學校執行校董及行政總監蔡加敏、集思未來高等研究院執行院長顏盛簽署協議。

預計27/28學年正式開辦

香港聖比斯（安基司）公學是本港首間專注於國際普通中學教育文憑（IGCSE）及英國普通高級程度教育文憑（A-Level）課程的獨立預科書院，提供10至13年級課程，目前院校註冊申請正由教育局審批中，預計於2027/28學年正式開辦。

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該校邀請英國劍橋大學前副校長Professor David Cardwell出任創校聯席主席，帶領教學團隊規劃課程。他指院校目標是為學生提供與未來世界接軌的學習體驗，成為引領未來的全方位領袖。

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學校採用大學學院教學模式，協助學生提前適應大學的學術深度，亦會定期邀請國際知名學者到校辦講座。新校舍有6萬平方呎，樓高2層，預計有18個課室、5個實驗室、另有電腦室、舞蹈室、健身室等設備。

採訪：星島教育組

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