仁大擬修復受損「聯大書院」同學錄

樹仁大學正籌建校史館，記載仁大創校與發展歷程、已故校長鍾期榮與校監胡鴻烈的傳奇一生。仁大當日派員到「紙質文物診所」徵求專業復修意見，更帶同兩本「聯大書院」同學錄，擬修復受損頁面與內容，配合仁大校史館的文物整理工作，為籌備校史館展覽作準備。

破損名冊詳列學生資料

去年以105歲嵩壽辭世的仁大校監胡鴻烈，在1960至63年擔任聯合書院校董，並於1960至70年擔任聯合書院夜校「聯大書院」校長，為當時資源匱乏的學生提供學習機會。仁大圖書館檔案部鄧女士當日帶同1966年第10屆、1967年第11屆的兩本聯大書院同學錄，冊內詳細記載當年學生所屬學系、個人照片等基本資料，然而書內已出現蟲蛀、污漬及頁面內容破損等問題。

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鄧女士在諮詢專業意見後稱，團隊初步構思採用冷凍技術處理文物蟲患，惟一般家用設備未達文物修復標準，後續將再作評估，尋求專家協助修復的可行性。她指團隊期望通過修復及梳理同學錄內的珍貴紀錄，整理胡鴻烈擔任聯大校長的相關故事，後續會持續搜集史料深入研究。

記者 佘丹薇

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