採用AI管理系統 提供個人化學習路徑

在「理大教育4.0」概念下，理大醫療科技及資訊學系今學年起採用「人工智能驅動學習活動管理系統（LAMS）」，為所有學生提供切合課程綱要的個人化學習路徑。系主任蔡璟認為，校方提供AI平台，有助更易了解學生的學習情況。

校方難知學生用坊間AI

王志明指，AI的出現有助實現個人化學習、提升教學互動與即時回饋。何健勇攝

LAMS除了讓教師編排學習活動，亦保留教師對教學過程的管理權限，例如訂立學習目標、審批和限制教材內容等，亦可通過AI為指定學生自動提供特定教材和練習，並從後台審視其學習和回應表現。平台設有AI導師，與學生討論功課的問題；學生可於平台提交功課，系統能記錄撰寫和刪改過程，並自動生成對課業的評價，惟評價須由教師批核才可發出。副教授王志明指，AI有助實現個人化學習、提升教學互動與即時回饋，但校方難以知悉學生怎樣使用坊間AI，「AI有時可能會提供未必正確的資訊」。

對於AI工具如何帶動教育轉型，蔡璟期望將AI整合到課程和教學法中，開發數碼架構和平台，支援AI驅動的教育、數據共享和流程整合，從而釋放空間，以進行更重要的指導與創新。

記者 歐文瀚

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