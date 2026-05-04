馬會獎學金資助VTC畢業生海外升學 特教生赴英深造追逐航天夢

全球產業轉型的浪潮之下，「職業專才」或成為年輕人的新出路。「香港賽馬會獎學金─職業教育獎學金」每年均提供3個名額，全額資助指定行業的職業訓練局（VTC）畢業生負笈海外大學。香港專業教育學院（IVE）畢業生劉詠琪，自小受任職機場地勤的父親薰陶，立志投身航空業，雖本身無理科背景，亦患有專注力不足／過度活躍症（ADHD），但她憑出色表現獲得獎學金，來年到澳洲修讀航空管理學位。

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IVE航空學高級文憑畢業生劉詠琪，受從事機場地勤工作的父親影響，自小有一個航空夢，但由於本身患有ADHD，加上缺乏理科背景及時間管理技巧，她自言須「經常趕在『死線』前完成作業，初期的學習過程確實十分吃力」，幸在老師和同學鼓勵之下，她克服困難並建立信心。

在IVE安排之下，劉曾到多個航空單位實習親身接觸業界。她表示最難忘是負責監督機場外判清潔服務，「小至玻璃與地磚，大至門口幕布，都必須保持整潔……令我深刻領悟到後勤工作『環環相扣』的重要性」。憑優異學習表現，她先後獲頒兩項獎學金，去年獲得馬會獎學金，將負笈澳洲阿德萊德大學，修讀航空管理與運作相關的本科課程。

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同獲馬會獎學金，香港知專設計學院（HKDI）演藝造型設計高級文憑畢業生朱健廷，就學期間已建立自己品牌，他去年初遠赴瑞典進行半年交流，研習紡織技術與可持續產品開發，回港決定將理念融入作品之中，將廢棄物料重新設計成獨特的手工煲呔。憑藉「將傳統工藝與可持續理念結合」的信念，他去年獲頒馬會獎學金，現在英國倫敦藝術大學進修服裝剪裁。

本報記者

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