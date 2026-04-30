QS EMBA排名2026｜科大合辦課程位列全球第6 稱冠全港 城大中大皆上榜

QS EMBA排名2026｜國際高等教育機構QS全球行政人員工商管理碩士（EMBA）排名出爐，本港3院校上榜，其中科技大學與凱洛格商學院合辦EMBA課程，排行全球第6位，較去年升一位，繼續成為本港院校之冠。首次上榜的城市大學躋身全球58位、亞洲第10位；中文大學商學院EMBA課程排名全球53位、亞洲第9位。本港的QS指香港核心優勢依然穩固，但面對周邊地區與線上EMBA課程的激烈競爭，建議香港院校加強差異化優勢。

QS EMBA排名2026｜城大首上榜排58位

QS EMBA課程排名以僱主評價、思維領導力、學生資歷背景、多元化及就業表現五大指標評分，涵蓋全球55個國家及地區、215個獨辦及31個合辦EMBA課程。科大與凱洛格商學院合辦EMBA課程，繼續是本港院校之冠，今年排名全球第6位，較去年升一位。科大回應指，樂見課程在國際排名中持續躋身全球頂尖行列。新加坡國立大學與加州大學洛杉磯分校合辦的EMBA課程穩守全球第2位，是合辦課程排名最高的亞洲院校。

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獨辦課程方面，中大商學院EMBA課程排名全球53位，較去年跌14位；亞洲排名第9位。城大首次上榜便躋身全球58位、亞洲第10位。中大指，商學院會審視自身表現，為學生提供更多元與國際化的學習體驗。城大商學院院長岑運亨對排名感到鼓舞，尤其在學生資歷背景指標取得全球前3名，反映學生群體具備深厚的專業資歷、卓越的管理能力及豐富的領導經驗。

QS EMBA 2026排名(部分)

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QS回應指，香港是連結內地與全球市場的國際金融中心，EMBA課程涉獵高階主管、案例研究、金融科技及大中華地區人脈網絡，形容核心優勢依然穩固，但地緣政治與經濟動態帶來挑戰，影響收生與企業支持，本港院校亦面對周邊地區、全球網上及模組化EMBA課程的激烈競爭。QS建議本港院校應在金融、科技、創業等方面強化差異化優勢，加強與僱主合作、拓展靈活授課模式、提升學員多元化，以及清晰傳達職涯發展影響。

本報記者

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