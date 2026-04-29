修復閒置「熱狗」巴士 恒大生領悟「動態保育」內涵

閒置逾20年的「熱狗」利蘭勝利二型巴士，在恒生大學師生聯同專業人士的巧手修復，重返公眾視野。團隊以4個月時間修復，包括上漆、打磨，零件拆解，重現巴士昔日面貌，有學生更了解接觸到未曾經歷的往事，體會「動態保育」的真正意義。

俗稱「熱狗」的利蘭勝利二型巴士，以車廂炎熱、噪音大而為人熟知，曾經是1980至1990年代本港主力的巴士型號，見證民生百態。身兼策劃人的藝術設計系講師林兆榮稱，偶然得知友人收藏了這輛閒置20餘年的巴士，便決定與約30位師生及專業人士參與修復。修復之初，這輛巴士可謂「荒廢破廟」，雖然車身結構大致完整，但車廂地板殘缺不全、零件大量流失，更被蛛網塵封。為讓巴士還原「真身」，學生從車身清潔、鏟除褪色舊漆、打磨拋光，到零件拆解、分類修復，更要採用3D掃描與3D打印技術，復刻難尋的零部件，至於引擎則由車主在斯里蘭卡尋覓採購，以最大程度還原當年狀態。

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製作文學小冊子留住記憶

修復過程中，巴士承載的時代記憶陸續浮現，車身保留的荃灣麗城花園入伙，純人手繪製的廣告牌，至今仍隱約看到草稿筆跡，與現今巴士廣告有鮮明對比。恒大文化及創意產業課程三年級生容穎嘉指，過程了解到當年頗受關注的「司機撩錢」現象，不法司機利用間尺將錢箱內的硬幣撩出，每日竟獲達千元；車廂座位有燒毀痕跡，疑是乘客泄憤所致。為留住這些記憶，有學生專門製作文學小冊子，輯錄西西等作家的相關作品，展現巴士在城市生活中的獨特意義，打破只是交通工具的刻板印象。

容穎嘉坦言，「動態保育」以往對她僅是課堂的空泛概念，通過親身參與修復，才真正領悟內涵：「只要它還能正常運作，保留部分原始零件，還有人記得它、傳承它承載的回憶，這就是『動態保育』」。復修巴士即日起至周六在校內公開展覽，公眾可登記參觀。

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記者 佘丹薇

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