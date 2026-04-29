Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

修復閒置「熱狗」巴士 恒大生領悟「動態保育」內涵

教育新聞
更新時間：06:45 2026-04-29 HKT
發佈時間：06:45 2026-04-29 HKT

閒置逾20年的「熱狗」利蘭勝利二型巴士，在恒生大學師生聯同專業人士的巧手修復，重返公眾視野。團隊以4個月時間修復，包括上漆、打磨，零件拆解，重現巴士昔日面貌，有學生更了解接觸到未曾經歷的往事，體會「動態保育」的真正意義。

俗稱「熱狗」的利蘭勝利二型巴士，以車廂炎熱、噪音大而為人熟知，曾經是1980至1990年代本港主力的巴士型號，見證民生百態。身兼策劃人的藝術設計系講師林兆榮稱，偶然得知友人收藏了這輛閒置20餘年的巴士，便決定與約30位師生及專業人士參與修復。修復之初，這輛巴士可謂「荒廢破廟」，雖然車身結構大致完整，但車廂地板殘缺不全、零件大量流失，更被蛛網塵封。為讓巴士還原「真身」，學生從車身清潔、鏟除褪色舊漆、打磨拋光，到零件拆解、分類修復，更要採用3D掃描與3D打印技術，復刻難尋的零部件，至於引擎則由車主在斯里蘭卡尋覓採購，以最大程度還原當年狀態。

延伸閱讀：日本越後妻有大地藝術祭｜12名恒大學生實習拓眼界 本港藝術家創作《石之耳語》參展

製作文學小冊子留住記憶

修復過程中，巴士承載的時代記憶陸續浮現，車身保留的荃灣麗城花園入伙，純人手繪製的廣告牌，至今仍隱約看到草稿筆跡，與現今巴士廣告有鮮明對比。恒大文化及創意產業課程三年級生容穎嘉指，過程了解到當年頗受關注的「司機撩錢」現象，不法司機利用間尺將錢箱內的硬幣撩出，每日竟獲達千元；車廂座位有燒毀痕跡，疑是乘客泄憤所致。為留住這些記憶，有學生專門製作文學小冊子，輯錄西西等作家的相關作品，展現巴士在城市生活中的獨特意義，打破只是交通工具的刻板印象。

容穎嘉坦言，「動態保育」以往對她僅是課堂的空泛概念，通過親身參與修復，才真正領悟內涵：「只要它還能正常運作，保留部分原始零件，還有人記得它、傳承它承載的回憶，這就是『動態保育』」。復修巴士即日起至周六在校內公開展覽，公眾可登記參觀。

延伸閱讀：退役九巴駛進校園變閱覽館

記者 佘丹薇

誠邀大家做問卷調查，話俾我哋知你對《星島教育》有咩意見！連結：>>按此<<

答問題送豐富禮品↓

答問題送豐富禮品↓

最Hit
70後中女約會嫩男食$3200大餐 高調曬單稱「三觀不合」秒速封鎖 網民：史上最慘「埋單俠」｜Juicy叮
70後中女約會嫩男食$3200大餐 高調曬單稱「三觀不合」秒速封鎖 網民：史上最慘「埋單俠」｜Juicy叮
時事熱話
15小時前
蔡卓妍林俊賢結婚丨阿Sa坐擁5物業身家過億已立遺囑 與月入六位數老公Elvis財力大揭秘
蔡卓妍林俊賢結婚丨阿Sa坐擁5物業身家過億已立遺囑 與月入六位數老公Elvis財力大揭秘
影視圈
15小時前
《正義女神》大結局劇透 佘詩曼為繼女上庭對抗陳煒 「高成彬」下場曝光因母成魔？
《正義女神》大結局劇透 佘詩曼為繼女上庭對抗陳煒 「高成彬」下場曝光因母成魔？
影視圈
10小時前
蔡楚輝攝
天文台｜深夜一度發黃雨信號 早上短暫時間有陽光 日間最高氣溫約27度
社會
1小時前
灣仔街坊麵包店$10三個菠蘿油 「時光倒流價」引熱議：都唔知有冇錢賺  店員親解平價有理由！
灣仔街坊麵包店$10三個菠蘿油 「時光倒流價」引熱議：都唔知有冇錢賺  店員親解平價有理由！
飲食
16小時前
阿聯酋宣布退出OPEC。 美聯社
OPEC｜阿聯酋宣布5月1日起退出石油輸出國組織 計劃逐步增產
即時國際
11小時前
網傳不銹鋼煲有假貨？拆解不銹鋼廚具編號 消委會教6招防重金屬
網傳不銹鋼煲有假貨？拆解不銹鋼廚具編號 消委會教6招防重金屬
食用安全
15小時前
內地客呻西貢食海鮮一肚氣？自購海鮮餐廳代加工 不滿「失蹤式上菜」被當隱形人 網民：本地人都不會去
內地客呻西貢食海鮮一肚氣？自購海鮮餐廳代加工 不滿「失蹤式上菜」被當隱形人 網民：本地人都不會去
飲食
15小時前
中電資助換電器｜節能家電更換計劃第二輪即日開始申請！最高$2700買冷氣機/熱水爐/雪櫃/洗衣機  即睇申請資格+教學
中電資助換電器｜節能家電更換計劃第二輪即日開始！合資格65歲以上長者可獲最高$2700（附申請教學）
生活百科
2026-04-27 12:26 HKT
特級怨種︱野蠻阿婆護短「熊孩」孫狂罵司機 天津漢2年發同一片835次訴不公
特級怨種︱野蠻阿婆護短「熊孩」孫狂罵司機 天津漢2年發同一片835次訴不公
奇聞趣事
2026-04-28 07:30 HKT