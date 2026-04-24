決戰伊館│「星島第41屆全港校際辯論總決賽」門票免費領取

思辨火花，一觸即發！由《星島日報》、《英文虎報》及教育局合辦、語文教育及研究常務委員會贊助的學界年度巔峰盛事——「星島第41屆全港校際辯論比賽」總決賽，將於 2026年5月5日 在灣仔伊利沙伯體育館隆重舉行。

經過多輪激戰，4支頂尖精英隊伍終於殺入決賽！中文組總決賽由港大同學會書院對基督教崇真中學，英文組總決賽則由基督教國際學校對拔萃男書院，他們將在伊館舞台上，針對AI科技倫理與香港基建發展等全城熱話展開正面交鋒。這不僅是一場口才的較量，更是一場腦力與邏輯的對壘！

大會現正開放公眾門票供免費登記領取，讓大眾親身感受新一代年輕辯才的語言魅力。現場座位有限，門票先到先得，請即透過下方連結預約免費門票，到現場為心儀的隊伍吶喊助威！

【英文組賽事】

辯題：The proliferation of Generative Artificial Intelligence undermines human creativity.

正方：International Christian School

反方：Diocesan Boys School

時間：下午4:30至5:40

【中文組賽事】

辯題：港府動用外匯基金投資北部都會區等大型基建項目利大於弊

正方：港大同學會書院

反方：基督教崇真中學

時間：下午5:55至7:05



星島第41屆全港校際辯論總決賽

日期：5月5日（星期二）

地點：灣仔伊利沙伯體育館（灣仔愛群道18號）

時間：下午4時15分至晚上8時40分

門票登記：https://forms.gle/AmqNkP3NHRZZ15VP6 （*必須經網上預約門票，以便安排座位）

查詢：3181 3753（[email protected]）

