決戰伊館│「星島第41屆全港校際辯論總決賽」門票免費領取
更新時間：17:22 2026-04-24 HKT
發佈時間：17:22 2026-04-24 HKT
發佈時間：17:22 2026-04-24 HKT
思辨火花，一觸即發！由《星島日報》、《英文虎報》及教育局合辦、語文教育及研究常務委員會贊助的學界年度巔峰盛事——「星島第41屆全港校際辯論比賽」總決賽，將於 2026年5月5日 在灣仔伊利沙伯體育館隆重舉行。
經過多輪激戰，4支頂尖精英隊伍終於殺入決賽！中文組總決賽由港大同學會書院對基督教崇真中學，英文組總決賽則由基督教國際學校對拔萃男書院，他們將在伊館舞台上，針對AI科技倫理與香港基建發展等全城熱話展開正面交鋒。這不僅是一場口才的較量，更是一場腦力與邏輯的對壘！
大會現正開放公眾門票供免費登記領取，讓大眾親身感受新一代年輕辯才的語言魅力。現場座位有限，門票先到先得，請即透過下方連結預約免費門票，到現場為心儀的隊伍吶喊助威！
【英文組賽事】
辯題：The proliferation of Generative Artificial Intelligence undermines human creativity.
正方：International Christian School
反方：Diocesan Boys School
時間：下午4:30至5:40
【中文組賽事】
辯題：港府動用外匯基金投資北部都會區等大型基建項目利大於弊
正方：港大同學會書院
反方：基督教崇真中學
時間：下午5:55至7:05
星島第41屆全港校際辯論總決賽
日期：5月5日（星期二）
地點：灣仔伊利沙伯體育館（灣仔愛群道18號）
時間：下午4時15分至晚上8時40分
門票登記：https://forms.gle/AmqNkP3NHRZZ15VP6 （*必須經網上預約門票，以便安排座位）
查詢：3181 3753（[email protected]）
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