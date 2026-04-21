直資議會與中大簽署合作備忘錄 攜手支援非本地生升學

本港42間直資學校早前已獲批「直資擴容」資格，為協助非本地生來港升學，直資議會近日再與中文大學簽署合作備忘錄，雙方將為就讀直資學校的非本地學生提供系統化的升學支援，包括設立校長提名機制及提早識別具潛質的學生，建構結構清晰的升學途徑，雙方均期望吸引更多優秀青年留港，為香港發展作出貢獻。

根據備忘錄，雙方將設立「校長提名機制」，直資學校可提名表現卓越的非本地生，獲取入讀中文大學的資格。中大亦會為獲提名的學生提供獎學金，支持他們留港升學及發展。為落實「留學香港」願景，雙方計劃聯合舉辦國際外展及招生活動，及早識別具潛力的非本地生，並支援其學術成長。

考慮到非本地生來港後可能面對文化差異及心理適應問題，中大將為錄取的學生提供過渡性支援，協助他們盡早熟悉大學的學習模式與校園生活，縮短入學後的適應期。課程方面，入讀的非本地生將獲邀參與中大先修課程；中大與直資議會亦將合辦暑期課程，讓學生提早體驗大學學習環境。

中文大學常務副校長潘偉賢表示，期望是次合作能吸引更多具國際視野的優秀青年選擇香港，在中大多元文化的環境中成長，為香港及全球的科研與社會發展作出貢獻。

香港直接資助學校議會主席黃金蓮修女則指出，這種一站式的人才培養模式，不僅有助學生建立堅實的學術基礎，更能有效留住人才，推動香港成為國際教育、金融及科技中心樞紐。

此外，直資學校議會早前亦已分別與香港大學、科技大學、城市大學及教育大學簽訂類似的合作協議，共同為來港升學的非本地生提供一系列的援助。

本報記者

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