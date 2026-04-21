進修成果可回饋學生 料「有心的老師一定肯」

教師教學與行政工作繁重，公餘進修不易。先後修畢兩個教育碩士課程、聖公會陳融中學副校長鄒啟明稱，校內約有6至7名教師正在大專進修，形容進修成果可回饋學生，「有心的老師一定會肯做」。他認為學校鼓勵教師進修之餘，也應設法兼顧他們的身心靈健康。

須兼顧身心靈健康

鄒啟明在2019年修讀教大STEM教育文學碩士課程，兩年後完成課程又再修讀教育碩士並選修「商業教育及人力資源發展」。他笑言修畢課程發現自己「越來越喜歡讀書」，加上課程有助工作發展，雖然下班後要趕往大學上課，假期亦要在圖書館看論文，他形容「辛苦但也會感到高興」。

提到現時教師工作繁重，仍要不斷進修，鄒啟明指以往教師可專注於擅長的單一範疇，但現在卻不太可能，範疇更多之餘，也要從不同面向啟發學生。他希望協助同事進修，相信老師如能在進修後將知識回饋給學生，看到學生學得更好、走得更遠，「每個有心的老師都一定肯去做」。

他認同現時老師工作加上進修較為辛苦，學校須分配老師的工作量和休息時間。校方亦應設法讓教師生活與工作平衡，讓他們傍晚前離校，保持身心靈健康，「最少應該要陪家人，休息一下」。

記者 歐文瀚

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