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學齡人口續跌 教局推算2034年起中一新生少於小一

教育新聞
更新時間：10:06 2026-04-15 HKT
發佈時間：10:06 2026-04-15 HKT

學齡人口結構性下跌，今年更多達15間小學因收生不足而獲派「0班」。教育局向立法會財委會提交文件，推算適齡小一生由今年47000人，跌至2035年的38300人，跌幅達23%；適齡中一生則由今年的53700人，到2035年僅得32300人，跌幅達40%。當局推算2034年起適齡中一生人數，更低於適齡小一生。

 

教育局參考政府統計處以2021年為基數的人口推算，預測今年至2035年居港6歲及12歲學齡年中推算人口。在適齡就讀小一的6歲學童，預計持續下跌，至2029年跌至低位的31500人，較今年減少33%，其後會稍為回升，至2033年恢復至約40000人，然後再掉頭向下，推算直到2035年跌至38300人。

至於適齡中一生則由今年的53700人，在未來10年持續下跌，估計到2031年就會跌穿5萬人，到2034年再跌穿4萬人，同年起適齡中一生人數更低於適齡小一生，到2035年僅得32300人。

各區生源持續下跌 灣仔料2030年僅400六歲童

當局亦推算2027至2031年各區適齡人口推算，預計灣仔區適齡小一生由明年的700人，至2030年減近半至約400人；中西區、南區及油尖旺區亦預期適齡小一生跌勢明顯，在2029年將失守1000人水平，其中油尖旺區在2031年僅得800名適齡小一生，相當於明年人口推算的一半。全港18區之中，僅黃大仙、元朗、北區及離島，預計2031年適齡小一生高於2027年推算。

至於適齡中一生方面，預計灣仔區在2028年將失守1000人水平，其後逐年下跌，至2031年僅約700人，較2027年少3成。其中沙田區由2027年的5500人，持續下跌至4500人，減幅近兩成。大部分地區的適齡中一生預計持續下跌，僅元朗、北區、離島，預計2031年適齡中一生高於2027年推算。

本報記者

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