DSE 2026︱公民科考憲制關係省去《聯合聲明》內容 節錄《基本法》序言 考評局：符合課程要求

中學文憑試（DSE）昨舉行公民與社會發展科考試，有題目節錄《基本法》序言考核國家與特區的憲制關係，但省去《中英聯合聲明》有關內容。有資深教師認為做法旨讓考生作答時更聚焦；考試及評核局則指按需要節錄資料，強調符合課程要求，有效評核考生能力。有考生認為整體題目「大路」，但涉及憲制關係與新經濟的題目較難作答。

教師：作答更聚焦

公民科共逾5萬人報考，今屆焦點是要求考生參考節錄的《基本法》序言，說明國家與香港特區憲制關係的題目，資料僅列出「香港自古以來就是中國的領土……」未列出原文有關中英兩國就香港問題在1984年簽署聯合聲明，確認中國政府在1997年7月1日恢復對香港行使主權，實現長期以來中國人民收回香港的共同願望；國家對香港的基本方針政策，已由中國政府在聯合聲明中予以闡明等內容。

對於試題省去涉及《聯合聲明》內容，聖士提反堂中學副校長徐曉琦認為是公開試常見做法，讓考生更聚焦於資料答題，而《聯合聲明》與題目要求作答的憲制關係無關，容易令考生有所誤解，「如果學生概念不清晰，可能更加混淆，省去內容會更理想」。

他強調，公民科與初中中史科均涉獵《聯合聲明》等內容，學生對中英談判有一定基礎知識，「當然大家在坊間都聽過有指《聯合聲明》是歷史文件，不同人有不同意見」。

考評局回應指，審題委員會在擬訂試題時，首要原則是符合課程要求及有效評核考生能力，按評核需要，選取、節錄和整理考核資料，以能否定出議題的討論範圍與配合考核要求，作為主要考慮。

考生：題目「大路」

至於其餘兩題，涉及粵港澳三地舉辦全國運動會、香港如何融入國家發展大局，以及高新科技帶動「新經濟」等。考生黃同學認為試卷較「大路」，但提供資料較精簡，而憲制關係題目較困難；考生江同學指考卷難度適中，各題雖有難點，但不難處理，特別是「年輕人可怎樣裝備自己以適應新經濟發展趨勢」，較為生活導向，而非「讀死書」。

徐曉琦分析，今年考核的議題均在課程涉獵，學生只要平日留意新聞時事，應該不感陌生。同校公民科科主任姚志偉補充指，今年大部分題型為學生熟悉，包括重設的數據題，加上提問用字較為直白，難度較以往略淺。對於有考生認為憲制關係與新經濟兩題較難作答，他指前者屬於典型題目，「用字都是出這課題時經常問到」，而後者則難在如何用生活經驗作答，同學需引用資料加以發揮。

記者梁子健 歐文瀚

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