浸大夥港協暨奧委會 合作支援運動員學生

本港運動員在國際體壇屢獲殊榮，要兼顧學業並非易事。浸會大學與港協暨奧委會昨簽署合作備忘錄，加強人才培育，為獲推薦入讀的運動員學生提供支援配套，並推動運動科技創新。校長衞炳江指，雙方合作包括為運動員提供更靈活的進修安排，讓他們在追求運動成就之餘，同時持續接受高等教育。

浸大與港協暨奧委會簽署合作備忘錄。 浸大提供

衞炳江昨與港協暨奧委會會長霍震霆簽署合作備忘錄，雙方將探討及推廣在運動及運動產業管理的教研合作機會，包括學術課程發展、實習機會、推薦精英運動員參加浸大「優才運動員入學計劃」、支持研究項目，以及舉辦研討會、會議或工作坊等。衞炳江指，備忘錄深化雙方合作，包括為運動員提供更靈活的進修安排，共同開展應用研究，提升運動員的競技水平，並推動本地運動發展。

霍震霆：獲推薦入讀運動員 將獲全方位支援

霍震霆指，在合作框架下，經港協暨奧委會屬下香港運動員就業及教育部推薦，並成功入讀浸大的運動員，將享有全方位的學習支援，受惠於浸大為運動員學生安排的配套，更有效兼顧訓練、比賽與學業。他續指浸大在培育學生運動員，在運動管理相關範疇有堅實基礎和優勢，能提供專業而適切的學習機會。

本身就讀體育及康樂管理課程四年級，港隊武術運動員劉子龍指，校方因應運動員不時參賽與集訓的需要，會提供錄影課程及補課等支援，讓運動員可以兼顧學業與運動發展。該課程畢業生，現時擔任教練的前壁球運動員陳浩鈴指，透過課程學習到運動心理學等專業知識，有助年輕運動員建立自信，繼續發揮潛能。

本報記者

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