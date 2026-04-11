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DSE 2026 ｜英文科聆聽卷圍繞圖書館 教師形容「中等偏難」

教育新聞
更新時間：17:06 2026-04-11 HKT
發佈時間：17:06 2026-04-11 HKT

文憑試英文科卷三聆聽及綜合能力考核今日舉行，共約52700名考生報考，今年考題以圖書館為主題。有英文科老師認為，整體難度較往年屬「中等偏難」，試題屬新穎，而聆聽部分的語速較往年快約「1.2倍」。

資深英文科教師孫錫欣指，今年卷三整體難度較往年屬「中等偏難」，特別是Part B的B2部分，要求考生同時撰寫報告與建議書。吳豔玲攝
資深英文科教師孫錫欣指，今年卷三整體難度較往年屬「中等偏難」，特別是Part B的B2部分，要求考生同時撰寫報告與建議書。吳豔玲攝

張祝珊英文中學資深英文科教師孫錫欣指，今年卷三整體難度較往年屬「中等偏難」，特別是Part B的B2部分，要求考生同時撰寫報告與建議書，兩者均屬「大題」，需要整理零散資料、歸納調查數據，花費時間較長。

選答B2卷的考生郭同學稱，B2題型涉及報告、建議書及推廣文稿，當中在撰寫文稿較講求深度與感染力，需運用感嘆句及互動句式，如「Have you ever heard about that（你有沒有聽聞過）」以營造真實的推廣效果，坦言「有少少失手」，但仍預計成績可達5級或以上。

聆聽錄音的語速方面，孫錫欣認為整體比往年快約「1.2倍」，部分較為急促。內容方面，Part A雖以「圖書館」為主題，但涉及不同國家的另類圖書館，如老撾與挪威的「圖書船」、肯亞的「駱駝圖書館」，一般學生會感到意外，題型亦較新穎。

記者佘丹薇

 

 

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