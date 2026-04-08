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DSE中國歷史科2026｜拿挰「史實」加「技能」 即睇 2大溫習重點 + 4大應試技巧

教育新聞
更新時間：06:45 2026-04-08 HKT
發佈時間：06:45 2026-04-08 HKT

2026年中學文憑試（DSE）的中國歷史科，將於4月29日開考。為幫助考生考好DSE，《星島教育》與香港津貼中學議會合作，邀請前線教師撰文講解温習技巧。今日由宣道會陳朱素華紀念中學中國歷史科科主任李巧儀，講解中國歷史科的溫習技巧。

DSE中國歷史科2026｜溫習２大重點

高中中國歷史科課程浩瀚，卷一由西周考至對外關係，卷二亦有六大單元供考生選讀，但各位應屆考生如若拿挰到當中的溫習及應試技巧，相信亦可游刃有餘。李巧儀將會分2部分，包括溫習及應試技巧，向各位考生分享當中的心法。

  1. 必須掌握每個課題的考核重點

  2. 注意課題或事件之間的相連性

  • 必須掌握每個課題的考核重點

高中中國歷史科課程浩瀚，如盲目背誦，只會大海撈針，手足無措。考生需有系統地細分不同重點溫習。以秦朝為例，其重點包括：秦始皇以法家 思想治國的原因、秦始皇的政策及措施 以及統治政策的評價，考生宜就每個重點記下關鍵的字詞。

  • 注意課題或事件之間的相連性

在高中中國歷史課程及評估指引指出，期望考生理解重要歷史事件的由來、發展及相互關係，溫習時必須理順事件之間的因果關係，如鐵路國有化事件如可引致辛亥革命的成功、中俄密約如何引致列強劃分勢力範圍等。

DSE中國歷史科2026｜４大答題技巧

  1. 認識中史的不同題型的要求

  2. 學會拆題

  3. 注意時間分配

  4. 提升書寫速度

  • 認識中史的不同題型的要求

中史科所出的題型多樣，提問不乏圍繞對資料的理解、資料的性質以及資料的用處局限性等，如多出現在短題目的態度、看法題和是否足以解釋的題型，亦包括在長題目出現的評鑑題等。當中要多注意容易犯錯的位置。以2025 DSE必答題1(b)(iii)為例，「資料四圖一的漫畫反映作者對日軍的侵略行動有什麼看法？試從漫畫找出一項證據支持你的觀點。(3分)」題目問及的是看法，但不少考生會誤答態度的答案，如不滿等，將不會獲得任何分數。另外，從漫畫找證據支持，也必需綜合漫畫的圖像及文字訊息作答，否則不能全獲分數。
 

  • 學會拆題

題目的要求，在題目中已有十足的指引，考生只要冷靜細心拆解便可。如2025年DSE卷一必答題1.(a) (v)根據資料二，並援引史實，闡述漢武帝採納新的統治思想的原因(6分)。首要注意的是要根據資料二，即表示考生需分析資料二中所提及的原因，而找到後要再用所學的史實補充說明。而在資料二未提及的原因，一概不用書寫。同時亦可留意每題分數給你的提示，6分的題目大概需寫2-3個點，但最終要以資料所提供的內容為依歸。

  • 注意時間分配
  •  

卷一總作答時間為2小時15分鐘，總分為90分。必答題部分預期作答時間為 55 分鐘，而選答題各有40分鐘。在卷二答題2大題的情況下，各題也必需在40分鐘內完成。以上時間分配未計入選題時間，記得作答的過程要定時觀看時鐘，確保能在限時內完成所有題目。

  • 提升書寫速度

考生要拿取高的分數必須闡述具體的史實，在作答時間有限的情況下，建議考生平常多訓練寫字的速度以應付題目要求。但字體務必要清晰可見，否則會影響評卷員的評分，尤其注意短答題問及人物或重點事件名稱，任何糢糊或錯字的答案一律都不給分。

最後，記得溫習時，「史實」加「技能」同樣重要，應試時也要冷靜應對。

DSE中國歷史科2026｜中國歷史科評核模式

今日由宣道會陳朱素華紀念中學中國歷史科科主任李巧儀，講解中國歷史科的溫習技巧。（圖片由受訪者提供）
今日由宣道會陳朱素華紀念中學中國歷史科科主任李巧儀，講解中國歷史科的溫習技巧。（圖片由受訪者提供）
宣道會陳朱素華紀念中學（圖片由受訪者提供）
宣道會陳朱素華紀念中學（圖片由受訪者提供）
部分 內容 比 重 時 間
公開考試 試卷一：歷代發展，設必答題，涵 蓋甲 、乙兩部分；其 餘甲部及乙部各設3題，須分別選答1題 70% 2小 時15分鐘
公開考試 試卷二：歷史專題， 設6單元，每單元設3題，須從1單元中選答2題 30% 1小時20分鐘

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