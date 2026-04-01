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校本評核涉集體作弊 陳瑞芝中學稱正調查

教育新聞
更新時間：08:15 2026-04-01 HKT
發佈時間：08:15 2026-04-01 HKT

屯門的宣道會陳瑞芝紀念中學多名中五生，被指在中文科校本評核（SBA），涉利用手機搜尋及抄襲資料集體作弊。校方昨發家長信證實事件，正進行調查，確保評核公平性及學術誠信。考試及評核局已接獲相關報告，並聯絡校方跟進。

考評局聯絡校方跟進

文憑試中文科SBA要求學生進行閱讀匯報，文字報告及口頭匯報各一次，佔分15%。消息指涉事中五班上周進行中文科SBA，班中近10人使用手機查閱資料及抄襲作弊，當時有代課老師監考。另外傳出有女生因提及作弊，遭到一名男生掌摑。

校長陳凱茵昨發家長信，指校方高度重視涉嫌違規事件，已即時啟動校內調查機制，倘違規情況屬實，定必嚴肅處理。她亦確認女生被掌摑的事件發生在SBA之前，兩者無直接關係，將按既定訓輔機制，教導及跟進涉事學生。校方亦補充指，中文科SBA的正式呈報限期為明年，現階段沒有任何分數落實。

考評局回應指，一般較嚴重的抄襲個案，學校應在中六學年完成提交分數後，就個案向考評局提交報告；較輕微的抄襲個案，由學校按校規及相關指引作出懲處。考評局會檢視學生的SBA課業樣本，如發現有異常情況，將採取適當措施跟進。教育局則要求校方書面交代事件，提醒校方確保所有考試均在公平公正原則下進行，與家長及學生保持良好溝通。

本報記者

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