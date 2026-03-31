中大與智元機器人達成戰略合作 培育香港科創人才

為培育科創人才及賦能香港科創生態，香港中文大學與具身智能企業智元機器人今日（3月31日）舉行戰略合作啟動儀式，共建具身智能產學研聯合平台，就具身通用大模型的前沿研發與高層次人才培養展開合作。中大的優秀本科生、碩士及博士研究生，將獲得進入智元機器人實習、開展課題研究的機會。

中大副校長（研究）岑美霞表示，智元機器人在具身智能領域的商業化探索，為大學帶來高質量數據與硬件平台，該合作將有效提升高校科研成果的轉化效率，並進一步鞏固香港作為國際人工智能領域人才高地的地位。

中大副校長岑美霞致辭。中大網頁

智元機器人合夥人、首席科學家羅劍嵐致辭。中大網頁。

智元機器人合夥人兼首席科學家羅劍嵐表示，香港具備連結全球科技創新的獨特優勢，期望通過和中大合作，不僅加速具身智能底層技術的突破，亦將智元的產業資源與香港的學術生態緊密融合。

是次合作的戰略價值，主要為兩方面，首先以基礎研究突破驅動具身智能規模化應用。聯合研發項目將聚焦具身大模型的泛化能力與數據閉環體系建設，推動基礎科學研究與實際應用場景深度融合，加速前沿技術在真實世界中的大規模部署應用落地；其次為香港科創生態培育頂尖人才。雙方將建立常態化的高端人才聯合培養機制，中大的優秀本科生、碩士及博士研究生，將獲得進入智元機器人實習、開展課題研究的專屬通道，讓香港青年人才將能及早接觸產業前沿與真機工程實踐，為本地創新科技發展儲備高素質的研究與實戰型人才。

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