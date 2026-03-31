Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

中大與智元機器人達成戰略合作 培育香港科創人才

教育新聞
更新時間：20:10 2026-03-31 HKT
發佈時間：20:10 2026-03-31 HKT

為培育科創人才及賦能香港科創生態，香港中文大學與具身智能企業智元機器人今日（3月31日）舉行戰略合作啟動儀式，共建具身智能產學研聯合平台，就具身通用大模型的前沿研發與高層次人才培養展開合作。中大的優秀本科生、碩士及博士研究生，將獲得進入智元機器人實習、開展課題研究的機會。

中大副校長（研究）岑美霞表示，智元機器人在具身智能領域的商業化探索，為大學帶來高質量數據與硬件平台，該合作將有效提升高校科研成果的轉化效率，並進一步鞏固香港作為國際人工智能領域人才高地的地位。

中大副校長岑美霞致辭。中大網頁
中大副校長岑美霞致辭。中大網頁
智元機器人合夥人、首席科學家羅劍嵐致辭。中大網頁。　
智元機器人合夥人、首席科學家羅劍嵐致辭。中大網頁。　

智元機器人合夥人兼首席科學家羅劍嵐表示，香港具備連結全球科技創新的獨特優勢，期望通過和中大合作，不僅加速具身智能底層技術的突破，亦將智元的產業資源與香港的學術生態緊密融合。

是次合作的戰略價值，主要為兩方面，首先以基礎研究突破驅動具身智能規模化應用。聯合研發項目將聚焦具身大模型的泛化能力與數據閉環體系建設，推動基礎科學研究與實際應用場景深度融合，加速前沿技術在真實世界中的大規模部署應用落地；其次為香港科創生態培育頂尖人才。雙方將建立常態化的高端人才聯合培養機制，中大的優秀本科生、碩士及博士研究生，將獲得進入智元機器人實習、開展課題研究的專屬通道，讓香港青年人才將能及早接觸產業前沿與真機工程實踐，為本地創新科技發展儲備高素質的研究與實戰型人才。

延伸閱讀：

中大師生參與國家南北極科學考察

中大社科院與外交學院合作 共推外交教學國際研究

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
長者深水埗冰室每日2蚊買白飯 店員1秘密舉動守護尊嚴 網民：真心respect｜Juicy叮
長者深水埗冰室每日2蚊買白飯 店員1秘密舉動守護尊嚴 網民：真心respect｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
佳宝超市全場8折再度加碼！復活節限時12日優惠  凍肉/蔬果/米/油/飲品勁減
佳宝超市全場8折再度加碼！復活節限時12日優惠  凍肉/蔬果/米/油/飲品勁減
生活百科
9小時前
施明離世丨曾為李泳豪與楊思琦開火贈四字佛偈暗藏玄機 晚年卻因新抱與兒子產生嫌隙
施明離世丨曾為李泳豪與楊思琦開火贈四字佛偈暗藏玄機 晚年卻因新抱與兒子產生嫌隙
影視圈
6小時前
稻香長者飲茶優惠！$20.8點心孖寶 任選鮮蝦餃/馬拉糕/雞粥 星期一至日供應
稻香長者飲茶優惠！$20.8點心孖寶 任選鮮蝦餃/馬拉糕/雞粥 星期一至日供應
飲食
7小時前
重開內地電話要簽7年死約？港男急求救 精明網民教路：轉用這Plan更划算｜Juicy叮
重開內地電話要簽7年死約？港男急求救 精明網民教路：轉用這Plan更划算｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
施明離世丨難忍李家鼎性格火爆 離婚後獨力帶子赴美 堅拒復合直認難做朋友：只係嗰仔嘅爸爸
施明離世丨難忍李家鼎性格火爆 離婚後獨力帶子赴美 堅拒復合直認難做朋友：只係嗰仔嘅爸爸
影視圈
8小時前
何超瓊入稟高院求禁女子陳芃余騷擾及恐嚇，亦不得接近美高梅及信德集團辦公室。資料圖片
何超瓊入稟高院求禁女子陳芃余騷擾及恐嚇 亦不得接近美高梅及信德集團辦公室
社會
5小時前
灣仔83年老店「馮良記表行」結業 知名勞力士代理 見證本地鐘錶史 網民：時代的終結
灣仔83年老店「馮良記表行」結業 知名勞力士代理 見證本地鐘錶史 網民：時代的終結
生活百科
10小時前
東張西望｜30歲港女上交友APP遭騙財騙色  惹性病兼被呃7萬  佗前男友BB遭報復？
東張西望｜30歲港女上交友APP遭騙財騙色  惹性病兼被呃7萬  佗前男友BB遭報復？
影視圈
22小時前
公屋首派安蔭邨「睇都唔睇」秒拒 港男豪言：葵青區尾二！結局神反轉：街坊力證走寶｜Juicy叮
公屋首派安蔭邨「睇都唔睇」秒拒 港男豪言：葵青區尾二！結局神反轉：街坊力證走寶｜Juicy叮
時事熱話
11小時前