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DSE 2026︱考生壓力上升 「自我期望」居首要壓力來源 近5成人情緒波動

教育新聞
更新時間：16:37 2026-03-30 HKT
發佈時間：16:37 2026-03-30 HKT

文憑試筆試下周三開考，應屆考生壓力備受關注。學友社調查發現，今年考生整體壓力平均分，由去年的6.9分微升至7.1分，近半數人更容易出現情緒波動。學友社學生輔導顧問吳寶城建議，考生專注備試，客觀了解升學資訊，避免因錯誤資訊引發過度焦慮。

整體壓力平均分升至7.1

學友社在1月至2月透過網上問卷，訪問1046名來自52間學校的應屆考生，發現「自我期望」首次成為考生的主要壓力來源，達7.5分，主要是考生對取得文憑試21分的預期大幅上升。近半考生稱容易出現情緒波動，而整體壓力則升至7.1分，較去年微升，以英文科壓力評分最高。

吳寶城分析，考生壓力微升，相信與考生人數及大學聯招報名人數上升有關。至於英文科應試壓力，他指該科是惟一考核4卷的科目，考生須連續兩日應考，加上早前完成的口試，負擔較重；加上不少考生屬來自內地的轉校生，英文水平普遍較弱，應試壓力較大。吳寶城續稱，有考生誤解本地生與非本地生存在競爭，他強調文憑試採用水平參照模式，兩批考生無直接競爭關係。

另外，調查發現近四成考生經常瀏覽社媒以紓解壓力。應屆考生林家賢稱，社交平台的考試相關內容影響情緒，比如有人稱今屆考生「更易入大學」等錯誤訊息影響頗大。吳寶城指，網上負面訊息影響備戰情緒，以往不少考生上載考試題目討論答案，倘答案與自己不符，易產生情緒波動。

學友社「學生專線」接獲查詢持續上升，更有考生家長焦慮求助。吳寶城建議考生應集中備試，不宜過早考慮升學安排，待考試結束後再作調整；並建議家長應主動觀察和留意學生情緒。

記者 佘丹薇

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