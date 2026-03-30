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DSE考生「自我期望」居首要壓力來源 近5成人情緒波動

教育新聞
更新時間：16:37 2026-03-30 HKT
發佈時間：16:37 2026-03-30 HKT

文憑試筆試將於下周三開考，應屆考生面對應試壓力。學友社於今年1月至2月透過網上問卷的形式，收到來自52間學校的1046份有效回覆。結果顯示，今年學生整體壓力平均分由去年的6.9分升至7.1分，微升0.2分，當中「自我期望」為首要壓力來源，另外，有近五成考生表示容易出現情緒波動。有應試學生反映，使用社交平台時容易被考試相關內容影響情緒。學友社學生輔導顧問吳寶城建議，考生應專注備試，客觀了解升學資訊，避免因錯誤資訊引發過度焦慮。

調查發現「自我期望」首次成為考生的主要壓力來源，達7.5分，主要是考生對取得文憑試21分的預期大幅上升。近五成考生表示容易出現情緒波動。吳寶城分析，壓力微升相信與考生人數及大學聯招報名人數上升有關。

在學科壓力方面，英文科壓力評分最高。吳寶城指出，與考試卷數有關，英文科是唯一仍需考四卷的科目，而考生需要在兩日內應考三份卷，再加說話卷，負擔較重；另一原因與學生結構變化有關，不少中學生有內地轉校生，英文普遍較弱，影響升學計劃。他補充考生常有誤解，認為分數之間存在競爭，亦誤以為學校考生與自修生存在競爭。他強調文憑試採用水平參照模式，與自修生並無直接競爭關係。

調查又發現，近四成考生經常瀏覽社交媒體以紓解壓力。應屆考生林家賢表示，使用社交平台時容易被考試相關內容影響情緒，留意到網上有人貶低今屆考生，無形中對考試形成壓力，而網上發布的錯誤訊息對考生影響頗大。吳寶城亦指社交媒體或有負面訊息，影響備戰情緒，例如以往不少學生在社交平台上載考試題目討論答案，若答案與自己不符，容易產生情緒波動。

下星期四將為文憑試中文科開考，吳寶城建議考生應集中於考試準備，不應過早考慮升學安排，考完試仍有時間和空間調整。他提醒考生，5月27日前仍可付費更改聯招課程選擇，亦建議家長應主動觀察和留意學生情緒。

記者佘丹薇

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