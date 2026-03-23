浸大70周年校慶啟動禮 衞炳江：發揮更大影響力

浸會大學創校70周年，校方今日舉行校慶啟動禮，超過300位嘉賓、師生、校友及浸大友好聚首校園。多位前任及現任校董會暨諮議會主席，4任榮休校長謝志偉、吳清輝、陳新滋及錢大康，聯同現任校長衞炳江，分別拍片為校慶送上祝福，為一連串貫穿全年的校慶活動揭開序幕。

浸會大學創校70周年，校方今日舉行校慶啟動禮，超過300位嘉賓、師生、校友及浸大友好聚首校園。浸大提供

主禮嘉賓蔡若蓮致辭時表示，浸大70年來憑藉堅定信念與不懈堅持，奠定堅實基礎，引領大學邁向更高台階。她深信浸大將繼續發揮所長，再創佳績。

校長衞炳江指出，浸大從零開始，逐步建設並持續拓展，在九龍塘及其他地點打造地標式校園；又創辦持續教育學院及香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學，進一步實踐培育人才的使命。大學亦率先於珠海成立北師香港浸會大學，將教育影響力擴展至境外；同時營運香港中醫醫院，體現對市民福祉的承諾，發揮更大影響力。

李作權大道上設有的時光隧道，讓參觀者回顧浸大過去70年的發展歷程與輝煌成就。浸大提供

啟動禮結束後，浸大校園舉行慶祝晚會，由學生與校友在嚴徐玉珊廣場帶來舞蹈、音樂、歌唱及魔術表演。李作權大道上設有的時光隧道，讓參觀者回顧浸大過去70年的發展歷程與輝煌成就。

本報記者

延伸閱讀：

浸大國際生體驗客家風情 與村民一同盡興

浸大生千架無人機投射病童夢想畫作 實踐「以科技傳遞溫暖」