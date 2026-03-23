Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

創作路上同伴越來越少 理大生：肯付出終有收穫

教育新聞
更新時間：07:45 2026-03-23 HKT
發佈時間：07:45 2026-03-23 HKT

在本港做創作人不容易，既要把握機會，亦要接受挑戰。今屆尤德爵士紀念基金獎學金得主、就讀理工大學時裝（榮譽）文學士組合課程二年級的潘慧媛，不諱言在創作路上同伴越來越少，自己也要「見步行步」，但深信只要足夠喜歡一件事並持續付出，終會得到收穫。

感謝家人不限制發展

潘慧媛在中學接觸到「科技與生活科」，對製衣、織物等深感興趣，放棄原來感興趣的文學系科目，投身時裝創作，「未來的路向更喜歡具挑戰性的事」。她感謝家人從不限制其發展方向，讓她自行選擇，「我想試甚麼都給我試，過程中就能篩選出沒那麼想要或不太適合的東西，留下的就是自己堅持的事」。

在香港做創作從來不易，潘慧媛留意到「同路人」越來越少，「可能會因為現實原因而選擇其他的路，看到很多前輩抱有憧憬或理想，但因為太多限制或其他原因，導致他們放棄」。提到未來發展，她也坦言未必留在時裝界，認為本地的重視程度遜於意大利、法國等地，而全球追求「快時尚」（Fast Fashion），行業為迎合市場亦多掣肘。她坦言只好「見步行步」，不斷探索未來的可能性和機會，也不排除到外地發展，惟她相信只要足夠喜歡一件事就會一直堅持下去，「只要肯為它付出良多，最後一定會得到收穫。」

記者 歐文瀚

延伸閱讀︰

男生棄學位讀高級文憑追逐工程師夢 獲頒尤德爵士紀念基金優秀學徒獎

新推「丁肇中精英班」 赴國際領先企業學AI

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
長者「兩蚊兩折」北上深圳攻略！新乘車優惠貴幾多？港鐵/巴士/小巴新車資一覽
長者「兩蚊兩折」北上深圳攻略！新乘車優惠貴幾多？港鐵/巴士/小巴新車費一覽
生活百科
22小時前
九龍城好彩海鮮酒家結業！ 紮根30年堅持點心不預製 食客不捨：員工好專業
九龍城好彩海鮮酒家結業！ 紮根30年堅持點心不預製 食客不捨：員工好專業
飲食
15小時前
港人搭深圳地鐵出閘冇扣錢被鎖App！過來人教路解決方法：因一原因導致｜Juicy叮
港人搭深圳地鐵出閘冇扣錢被鎖App！過來人教路解決方法：因一原因導致｜Juicy叮
時事熱話
19小時前
「小鍾楚紅」子宮頸癌復發  一年內兩度開刀保命  曾連續流血2個月身心崩潰
「小鍾楚紅」子宮頸癌復發  一年內兩度開刀保命  曾連續流血2個月身心崩潰
影視圈
12小時前
英聯賽盃｜阿仙奴四冠王夢碎 曼城派兩蛋封王。法新社
英聯賽盃｜阿仙奴四冠王夢碎 曼城派兩蛋封王
足球世界
6小時前
中年好聲音4丨肥媽狠批卓猷燕：Totally wrong 網民轟評語唔公道 強勁背景曝光天王都Like
中年好聲音4丨肥媽狠批卓猷燕：Totally wrong 網民轟評語唔公道 強勁背景曝光天王都Like
影視圈
10小時前
乘客執銀包交巴士車長 即場打開竟見到「一樣嘢」 驚青憂好心無好報 網民教自保對答｜Juicy叮
乘客執銀包交巴士車長 即場打開竟見到「一樣嘢」 驚青憂好心無好報 網民教自保對答｜Juicy叮
時事熱話
22小時前
銅鑼灣Mr. Steak自助餐買一送一！人均$205起任食法國生蠔、活龍蝦
銅鑼灣Mr. Steak自助餐買一送一！人均$205起任食法國生蠔、活龍蝦
飲食
18小時前
前TVB主播彭國柱移居英國近況曝光 方健儀遠赴探望 曾捲入「食餅」事件影片破百萬點擊
前TVB主播彭國柱移居英國近況曝光 方健儀遠赴探望 曾捲入「食餅」事件影片破百萬點擊
影視圈
2026-03-21 16:30 HKT
武漢牛蛙店天花突跌出人腿 食客嚇壞急逃走
武漢牛蛙店天花突跌出人腿 食客嚇壞急逃走
即時中國
16小時前