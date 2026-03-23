男生棄學位讀高級文憑追逐工程師夢 獲頒尤德爵士紀念基金優秀學徒獎

求學之路未必平坦，退學再出發更需要勇氣與堅持。今屆尤德爵士紀念基金獎學金「優秀學徒獎」的得獎者之一，擔任助理機電工程師的羅子浩，6年多前發現入讀大學科目與志向不符，毅然放棄學位課程，由高級文憑讀起重新出發。雖然經歷崎嶇轉折，但他相信自己沒有走錯路，正邁向成為專業工程師而穩步前行。

半工讀冀少走「冤枉路」

馮凱澄（中）希望負笈英國期間與各國頂尖科學家交流，擴闊視野，日後回流為本港醫療體系出力。歐文瀚攝

第39屆尤德爵士紀念基金昨舉行頒獎禮，今學年共撥出306萬元，向958名學生、4名學徒及5名在職人士頒授獎學金及獎狀。羅子浩是4位優秀學徒獎得主之一，2019年入讀城市大學電子工程學系，但大學生活僅半年，便發現課程與自己想讀的東西並不一樣，與家人商量後決定退學。經過一番思考後，他入讀職業訓練局青年學院的屋宇裝備工程學高級文憑課程，重新出發。

父母從未反對他放棄大學學位，但他坦言，決定退學一刻開始，自己的老師和同學總在問：「為何不堅持下去？」，「這是自己深思熟慮的決定，以免在不喜歡的學位浪費4年時間，讀完也不知道想做甚麼」。

話雖如此，羅子浩承認心中總有掙扎，尤其見到同齡友人陸續畢業，反觀自己只剛升讀學位課程，感到耗費更多時間，「道路可能比人長、多了轉彎，但行到我想要的結果、做到我想做的就很足夠。」

為了讓自己走少些「冤枉路」，羅子浩在修讀高級文憑期間加入現職公司半工讀，「19歲左右就要工作，自己還沒準備好就要上班，心態上似是小朋友，但在職場做不到事就會被人質疑」。提早進入職場，他笑言切合喜愛發問、循路尋找答案的性格，公司同事亦很包容，特別是導師在工作以外，為他提出了很多人生建議。

提到未來，羅子浩打算跟隨工程出身的父親步伐，「他覺得這條路『穩陣』，因香港一定不會沒有工程做」，計劃進修碩士課程及投考專業工程師牌照。自己經歷不平凡的求學路，他寄語年輕人先了解自己，「決定了道路就不斷努力，達到一定結果前不要輕易放棄」。

女生獲獎學金負笈牛津

至於就讀保良局蔡繼有學校，擬赴英國知名學府牛津大學攻讀生物化學（分子與細胞）綜合學士與碩士學位課程的馮凱澄，成功在205名申請人中奪得28萬元海外獎學金。她指一直對人體科學有興趣，暑假更到瑪麗醫院實習，了解到科研與創新息息相關，對病人與市民影響深遠，尤其基因技術發展迅速，希望負笈英國期間與各國頂尖科學家交流，擴闊視野，日後回流為本港醫療體系出力。

馮凱澄指科研需要大量的時間和努力去做，坦言自己做事專注的個性尤為適合；又認為政府投放了大量資源推動科研發展。

記者歐文瀚

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