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引宏福苑大火訓話學生認真「走火警」 涉事教師離職

教育新聞
更新時間：18:53 2026-03-20 HKT
發佈時間：18:53 2026-03-20 HKT

將軍澳的馬錦明慈善基金馬陳端喜紀念中學一名教師，早前在校內火警演習期間，以大埔宏福苑五級火為例向學生訓話，言論被質疑冒犯災民。校方今日證實涉事教師已經離職，教育局則重申非常重視教師的專業操守，如教師涉嫌違反專業操守或有失德行為，會嚴謹地按既定機制及程序處理。

涉事教師教師在校內火警演習期間，以大埔宏福苑大火向學生訓話，言論被指冒犯災民。 資料圖片
涉事教師教師在校內火警演習期間，以大埔宏福苑大火向學生訓話，言論被指冒犯災民。 資料圖片

涉事教師在火警演習期間向學生訓話，着他們想像是宏福苑大火災民，「你覺得你全世人有幾多次機會，可以給你做演習？」又要求學生詢問大埔區居民，「他們會不會覺得若當年讀書時代走火警演習『認真點』，當日傷亡就會減少」。宏福苑五級火共造成168人死79人傷，事後校方發表聲明，承認有個別教職員在表達及用語上欠妥，並就社會及公眾人士不安致歉。

校方今日證實，涉事教師已經離職，至於是自行辭職抑或被校方解僱，校方以「相關問題涉及已離職同事的個人私隱」為由，不作任何回應。

教育局重申，如教師涉嫌違反專業操守或失德，會嚴謹處理。 資料圖片
教育局重申，如教師涉嫌違反專業操守或失德，會嚴謹處理。 資料圖片


教育局：倘違反專業操守 會嚴謹處理

教育局則回應指，一直與校方保持聯繫，提供適切意見及支援；重申非常重視教師的專業操守，如教師涉嫌違反專業操守或有失德行為，當局會嚴謹地按既定機制及程序處理。當局以個案涉及私隱，未回應涉事教師是否遭到懲處，但指《教師專業操守指引》提醒教師應以維護社會秩序、保障學生的福祉，守護教育專業為原則，作出合適行為，做學生榜樣，建立社會信任。

本報記者

延伸閱讀：
宏福苑五級火網傳教師引用火災事故-籲學生更認真地走火警-校方對惹公眾不安致歉 

委員會5大成因釀宏福苑悲劇

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