教科書市場萎縮 出版社轉型謀出路｜專訪

學齡人口結構性下跌，不僅令學校收生不足，也導致教科書市場萎縮。李家駒坦言，本地學生人數持續減少，即使近年內地港人子弟學校如雨後春筍，亦難以填補市場需求，教科書出版社須另求出路，轉型為教育服務提供者。

內地港人子弟學校雨後春筍，但李家駒坦言，難以填補本地教科書萎縮的市場需求。 資料圖片

從事出版業逾30年，李家駒見證教科書市場變化，他坦言出生率低迷及近年移民潮，教科書市場需求不如以往，而科技進步也顛覆行業，「譬如話人工智能（AI），對課本繪圖、資料搜集、文字編輯與校對等都是幫到手，但另一方面，AI也正在部分取代教科書在教學的功能，確實是帶來衝擊」。

AI對行業帶來衝擊

李家駒指採用本港課程與課本的內地港人子弟學校，即使如雨後春筍，為業界開拓新的市場版圖，但始終難以填補持續萎縮的本地教科書需求，而「國際版文憑試」即使是潛在發展方向，仍然充滿不確定性，「如果做得成當然好，但點樣辦、考生有多少都未知」。

近年有老牌出版社退場，也有出版社轉型為教育服務提供者，提供補充練習之餘，更涉獵補習社、遊學團等業務，李家駒坦言出版社面對市場萎縮，即使選書的學校數目不變，亦因學生人數跌而影響收入，必須重新考慮定位，「出版社確實要思考，似乎今日來說，轉向提供教育服務是必須」。

記者 梁子健



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