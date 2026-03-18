港大中大知識轉移收入按年錄增長 科大跌近15%

各資助大學近日陸續發表2024/25學年的《知識轉移年報》，以本港頂尖3間大學計算，香港大學和中文大學在年內憑知識轉移所得總收入分別達29.9億元和25億元，均較前一年度增加；科技大學的則錄得19.3億元，較前一年減少約14.6%。

中大申請及獲授予專利均按年增加

中大去年申請的專利和獲授予專利數目分別為718項和437項，較前一年分別增加61項和69項。資料圖片

科大用於知識轉移的公開講座、藝術表演、展覽等則共有762次，較前一年度增加120次。資料圖片

港大的年報顯示，該校在2024/25學年憑知識轉移所得總收入達29.9億元，按年增加約一成，期內大學共申請370項專利，較前一年減少114項，而獲授予專利數目則有132項，按年增加11項。另外，港大在上學年共進行了77次合作研究、1082項合約研究和1091項顧問工作，全部較前一年增加；其他知識轉移活動包括公開講座、藝術表演、展覽等共有1785次，較前一年少112次。

中大方面，上學年的知識轉移所得總收入約25億元，比前一學年增加約2.89億元，期間申請的專利和獲授予專利數目分別為718項和437項，較前一年分別增加61項和69項。另外，上學年大學用於知識轉移的公開講座、藝術表演、展覽等共有1120次，按年增加116次，但知識轉移計劃和活動下跌115項，至1672項。

科大指，該校上學年的知識轉移所得總收入約19.3億元，較前一年少約6.7億元。期內大學共申請523項專利，較前一年度增加61項，但獲授予專利數目從前一年的386項減少至191項。至於大學用於知識轉移的公開講座、藝術表演、展覽等則共有762次，較前一年度增加120次。

三大的知識轉移收入比較

2023/24年度 2024/25年度 幅度變化 香港大學 27.2億元 29.9億元 +9.9% 中文大學 22.1億元 25億元 +13.1% 科技大學 22.6億元 19.3億元 -14.6%

本報記者

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