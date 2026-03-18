八大知識轉移收入按年增約兩成 港大接近30億 科大按年跌近15%

大專院校除了教學與研究，推動「知識轉移」讓公眾受惠於新知識、技術或研究成果亦是重要工作。本港8間資助大學早前陸續發表2024/25學年的《知識轉移年報》，期內八大總體的知識轉移收入共約140億元，按年增加約兩成，當中以香港大學錄得最高收入，達29.9億元，科大則是唯一一間收入減少的大學，期內收入錄得19.3億元，較前一年減少約14.7%。

中大申請及獲授予專利均按年增加

中大去年申請的專利和獲授予專利數目分別為718項和437項，較前一年分別增加61項和69項。資料圖片

科大用於知識轉移的公開講座、藝術表演、展覽等則共有762次，較前一年度增加120次。資料圖片

港大的年報顯示，該校在2024/25學年憑知識轉移所得總收入達29.9億元，按年增加約一成，期內大學共申請370項專利，較前一年減少114項，而獲授予專利數目則有132項，按年增加11項。另外，港大在上學年共進行了77次合作研究、1082項合約研究和1091項顧問工作，全部較前一年增加；其他知識轉移活動包括公開講座、藝術表演、展覽等共有1785次，較前一年少112次。

中大方面，上學年的知識轉移所得總收入約25億元，比前一學年增加約2.89億元，期間申請的專利和獲授予專利數目分別為718項和437項，較前一年分別增加61項和69項。另外，上學年大學用於知識轉移的公開講座、藝術表演、展覽等共有1120次，按年增加116次，但知識轉移計劃和活動下跌115項，至1672項。

科大指，該校上學年的知識轉移所得總收入約19.3億元，較前一年少約6.7億元。期內大學共申請523項專利，較前一年度增加61項，但獲授予專利數目從前一年的386項減少至191項。至於大學用於知識轉移的公開講座、藝術表演、展覽等則共有762次，較前一年度增加120次。

理工大學錄全港次高收入

理工大學去年的知識轉移所得總收入，從前一年約20.9億元增長至約29.8億元，期內共申請554項專利，按年增加152項，獲授予專利則從155項減少至128項。在公開講座、藝術表演、展覽等活動方面，大學去年共舉辦了704次，按年減少19次。

浸會大學去年共從知識轉移賺取2.9億元，增長約10.7%。上學年大學共有13378學生人次參與知識轉移活動，較前一年增加約8.9%，初創公司數目從66間增至84間，企業活動從247次增至388次。另外，上學年大學共申請43項專利，與前一年度持平。

城市大學去年的知識轉移所得總收入約22.8億元，較前一年約15.1億元大增近51%。期內大學共申請333項專利，按年增加5項，獲授予專利則從116項減少至102項；另外共舉辦了237場公開講座、藝術表演、展覽等活動，按年減少56次。

教育大學受惠於持續專業進修課程收入從2023/24年度約6503萬元飊至上年度近6.04億元，去年的知識轉移所得總收入從2.1億元大升至7.9億元，不過大學去年申請專利及獲授予專利分別為18項及7項，按年分別同減少兩項。期內大學社區活動、公眾傳播及演講得活動共舉辦437次，增加87次。

嶺南大學方面，大學去年的知識轉移所得總收入約為4.3億元，按年增長約30.8%。該校上學年申請專利37項，較前一學年大增36項，更獲授予兩項專利；期內舉辦公開講座、藝術表演、展覽等共249次，按年增加51次。

三大的知識轉移收入比較

2023/24年度 2024/25年度 幅度變化 香港大學 27.2億元 29.9億元 +9.9% 中文大學 22.1億元 25億元 +13.1% 科技大學 22.6億元 19.3億元 -14.6%

本報記者

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