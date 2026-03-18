新推「丁肇中精英班」 赴國際領先企業學AI

全球各地的專上院校都在爭奪頂級人才，嶺南大學校長秦泗釗昨宣布，2026/27學年正式推出以諾貝爾物理學獎得主丁肇中命名的「丁肇中精英班」，為頂尖人才提供全方位的學習機會及支援。面對近年人工智能（AI）的發展，校方強調不會「重理輕文」，會確保學生認識科技之餘，了解社會價值。

秦泗釗：大學定位不變

秦泗釗透露，大學新推出的「丁肇中精英班」將從全額入學獎學金的優秀本科生中甄選頂尖人才，提供全方位的學習機會及支援，包括全額學費及住宿資助、由國際領先企業提供的AI培訓、優先參與科研機會及優先考慮升讀研究生課程等，期望培育新一代具備全球視野的學術領袖。學術暨教務副校長陳漢夫補充，嶺大將全球招生，並按大學教育資助委員會的規定比例收生。

近年AI技術發展迅速，近期「龍蝦」更成為熱話。秦泗釗笑言「從未見過冒起熱潮這樣快的東西」，認為現時AI平台數量多，學生個人多接觸「多玩」沒問題，但如要嚴肅使用，需考慮安全性問題。

秦泗釗亦表明，嶺大作為「文理融合研究型博雅大學」的定位不變，指出現時文科學生也需要學習AI、較多運用AI的學生亦須了解社會價值和規範等問題，會確保學生達至全人發展。

記者 歐文瀚

延伸閱讀︰

嶺大購商場作教學用途料下學年啟用 秦泗釗：對北都「十二分有興趣」 冀盡早進駐

嶺大研究：近四成家長不認同「買樓靠父母」 僅26%願金錢資助子女置業