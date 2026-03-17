DSE︱議員倡公民科「加一級」 增設「達標及表現優異」 提升學習動機

立法會教育事務委員會討論高中公民與社會發展科發展，多名議員關注該科只設達標與否，質疑未能反映考生能力與提升學習動機，建議參考應用學習科目做法，增設「達標及表現優異」。教育局局長蔡若蓮重申，公民科課程設計旨在提供足夠空間，讓學生思考國家發展等問題，而非要他們「為成績而操練」，強調不應該只單靠考試提高學習動機。身兼課程發展議會-考試及評核局公民與社會發展委員會主席的議員劉智鵬亦指，公民科只設「達標」與「未達標」成績的討論近年漸少，反映師生已廣為接受。

質疑現時評級未能反映學生水平

高中公民科只設「達標」與「未達標」成績，去年共93.2%日校考生「達標」，「未達標」者則佔6.8%。立法會教委會會議上，多名議員關注公民科評級未能反映考生能力，教育界議員鄧飛建議參考應用學習科目做法，增設「達標及表現優異」；選舉委員會界別議員朱立威亦質疑，現時評級機制未能反映能力高的學生，亦無激勵機制，要求當局檢討。

蔡若蓮：公民科非培養學生為成績而操練

教育局局長蔡若蓮回應指，公民科只設「達標」與「未達標」成績，主要原因是讓學生有足夠空間思考問題，而非培養學生為分數或成績而操練，形容是「嘗試與突破」。她續稱評級與分數以外，當局會透過成果展示或獎勵，讓學生有深度學習與思考，提高他們的學習動機，「長遠來講，在AI時代不應該只單靠考試提高學習動機」。

身兼課程發展議會-考試及評核局公民與社會發展委員會主席，立法會教委會主席劉智鵬坦言，不主張公民科「加一級」，而觀乎近年該科發展，只設「達標」與「未達標」評級的討論已經越來越少，反映師生普遍接受。選委會界別議員梁美芬亦主張只設「達標」與「未達標」評級，但認為考評形式可更活潑多元。

多名議員亦關注公民科教科書受到「五年不改版」限制，加上國家發展一日千里、國際地緣政治多變等，教材未必即時更新。蔡若蓮解釋，教科書「五年不改版」主要考慮是避免徒添家長負擔與出版社開發成本，當局會因應國家最新政策，透過課程發展處聯同專家製作電子簡報等教材，適時更新，供前線教師使用；教師亦可自行選取權威可信的資料協助教學。她亦指內地考察是公民科課程的一部分，形容是「行走的課堂」，故行程設計須緊扣主題與學習重點，教師參與相當重要，而非只靠導遊與領隊講解，重申教育局統籌時亦把質素視為重要考慮，包括透過雙信封方式確保承辦商質素，考慮其提供的住宿、交通及膳食安排，有否相關經驗、緊急事故的應變措施等，而非只是「價低者得」。

本報記者

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