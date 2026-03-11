珠海學院申請升格大學 冀2026年完成評審

珠海學院於今日舉行傳媒春茗，校長張珍指，去年底已向教育局提交升格大學的相關申請，期望今年珠海學院可升格大學，對於早前有報道指該校內地、澳門及台灣(MMT)本科生中，內地生佔6成，比例較本地生高，副校長(學術及研究)陳漢宣表示，「我們所有MMT的學生錄取，完全是根據教育局的政策」，強調不擔心分薄資源。

上年珠海學院春茗，校長張珍已透露會以2026年升格大學為目標，她表示，校方於2018年申請升格大學之後都做了不少準備，「各方面都做了改進」，上年底已向教育局提交了申請意向，「教育局於今年2月已給予回覆」，透露目前還需要跟教育局以及評審局作進一步討論，期望2026年可以完成相關評審「希望越早越好」。

珠海學院於本學年錄取的學士及副學士生共95人，當中有59人為MMT新生。副校長(學術及研究)陳漢宣表示，「我們所有MMT的學生錄取，完全是根據教育局的政策」，目前本科生與碩士生比例約為1比5，張珍表示，希望可以打造一所以研究教育為主的院校，所以碩士生的比例會比較高，但校方強調，不會忽略本科生的發展。

