港大有意申請大學城用地 不排除發債融資

政府即將推出北都大學城三幅用地，香港大學校長張翔在傳媒春茗指，港大過去五年學生人數增加兩成，空間需求殷切，校方正規劃興建更多新設施。行政及財務副校長謝凌潔貞透露，校方已就大學城用地作內部諮詢，料政府提供貸款須支付利息，將視乎北都新校舍規模，不排除需要發債融資。

過去五年學生增兩成 需更多空間擴展

張翔在傳媒春茗指，港大空間需要持續殷切，過去五年學生人數增長兩成，加上大學發展，需要更多空間擴展。他指港大全力支持北都大學城計劃，並正與政府進行進一步商討。對於政府近日稱短期內為大學城推出三幅用地，行政及財務副校長謝凌潔貞形容「點都會爭」，校方近期正進行內部諮詢，了解各院系的空間需求與計劃，為日後競逐校地撰寫計劃書作前期準備。

料政府貸款非免息 不介意做「開荒牛」

雖然政府將預留100億元貸款支援校舍建設，但謝凌潔貞料未必是免息貸款，大學不排除透過發債等方式集資，「要視乎政府先撥地給我們，我們才知道搬哪些部門過去，需要幾多錢，才考慮有否需要發債」。她估計北都新校舍設計至興建起碼需時4-5年，期望當局盡快公布詳情，笑稱不介意做「開荒牛」，「有地開荒的話，總好過打困籠」。

另外，張翔稱港大積極在全球招攬人才，包括新聘任兩名諾貝爾物理學獎得主作講座教授，亦推出不同措施和資源支持師生，將研究成果轉化落地，師生已成立共445間初創企業，而過去兩年數目增長約77%。

本報記者

延伸閱讀：

港大辦「上海基地巡禮」全面啟動戰略布局

港大醫學院研幹細胞「隱形斗篷」移植抗排斥