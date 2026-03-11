Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

小一派首三志願僅兩校網成功率逾80% 109校用盡「世襲生」學額

教育新聞
更新時間：07:30 2026-03-11 HKT
發佈時間：07:30 2026-03-11 HKT

今年小學統一派位結果將於6月3日公布。教育局昨發表《2025年度小一入學報告書》顯示，去年全港僅有兩個校網的統一派位首三志願成功率超過80%，較2024年度減少3個，有小學校長呼籲家長為子女選校時，勿過分「博入」心儀學校。在自行分配學位階段，去年有109間學校用盡「世襲生」學額，較前年減少3間，未能用盡學額的學校則增加10間。

34校網成功率最低

《2025年度小一入學報告書》指，去年共有39643名學童參加小一入學統籌辦法而獲分配學位，當中20154人獲自行分配學位，佔整體約50.8%，較前一年回落約0.9個百分點，但仍然連續3年維持在50%以上，其餘19489人則通過統一派位獲分配學位。

在統一派位階段，去年全港有13218名學生在統一派位獲派首三志願，整體成功率為68.7%，較2024年下跌4.1個百分點。

去年全港僅有兩個校網的首三志願成功率超過80%，當中最高的仍然是上水80校網，達84.2%，但較2024年度下跌約1.7個百分點；其次是東涌98校網，達82.1%，較前一年增加6.8個百分點。全港成功率最低的校網，為涵蓋何文田與啟德的34校網，僅476名學生獲派首三志願，成功率為53.1%。

傳統名校一向競爭激烈，名校林立的九龍城41校網，去年共434名學生獲派首三志願，成功率約79.6%，位列全港第三，但較2024年度下跌4.2個百分點。灣仔12校網的成功率則為70.4%，較前年下跌1.3個百分點，中西區11校網成功率更跌至65.8%，按年大跌11.6個百分點。

雖然學齡人口結構性下跌，但津貼小學議會顧問張作芳分析，家長可能覺得「博得過」而「一窩蜂」選擇心儀學校，容易適得其反。她提醒家長應以學校適合子女與否，作為選校主要考慮，不應該只聚焦於單一學校，「可以看闊一點，香港很多學校都在努力辦學，是不是只有一間學校適合子女？」

逾2.6萬人次網上申請

在自行分配學位階段，《報告書》顯示，去年有109間學校用盡「世襲生」學額，較前年減少3間，佔所有參與自行分配學校的24.4%，而未能用盡學額的學校有175間，較2024年多了10間。

資助小學校長會主席陳淑儀相信，情況與適齡學童人口下降有直接關係，亦反映家長選擇權增加，未必為子女選擇其兄姊就讀學校，建議選校時應了解學校的特點和優勢。

另外，教育局將小一入學申請全面電子化，截至去年6月上旬，2025年度共31090名家長登記成為「小一入學電子平台」用戶，當中分別有16178人及10159人，通過電子平台遞交自行分配申請及辦理統一派位。

