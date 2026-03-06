《兩會京城劄記》回顧2025 展望2026

3月5日上午，進入人民大會堂聆聽國務院總理李強，於第十四屆全國人民代表大會第四次大會上，作出政府工作報告(下稱報告)，因屬全程公開直播，即是說該報告不單是的出席的人大代表及列席的全國政協委員交代，同樣是向中國人民乃至世界人民公佈，究竟2025年中國政府為民眾做了些什麽?2026年又規劃要做些什麼?

實施學前一年免費教育政策

全世界都清晰看到，美國的霸凌，單邊主義囂張，關稅任意徵加，擾亂全球的政治，經貿規則，加之幾年疫情對世界經貿的傷害，「病毒」殘餘仍在，歐洲，中東戰火未熄，種種不利因素交織之下，全球經濟未見景氣。但李強總理在政府報告中，向國人如實交代中國「經濟平穩，穩中有進，國內生產總值增長5%，總量達到140.19萬億元」，這較興風作浪的美國，以及蠢蠢欲復辟軍國主義的日本都高。而就業穩定，外貿亦有增長，民生保障再加大力度，「一小一老」更是加顧，實施學前一年免費教育政策，惠及1400萬位兒童，又全面實施育兒補貼制度，惠及3000多萬嬰幼兒 ，城鄉居民養老金最低標準再提供多20元(在中國老年人口眾多下，乘數效應，動用總額極大)，糧食產量達1.43萬億斤。這些如實數據，已足證李強總理所言「一年來，我國經滑頂壓前行，展現強大韌性」。

至於芯片自主研發有了新突破(國產晶圓體3nm芯片)；北斗規模應用全面拓展；首艘國產電磁彈射型航母福建艦正式入列；而人工智能、生物醫葯、機械人，量子科技等研發應用，已走在世界前列，更要一提的是，雅下(西藏雅魯藏布江下游)水電工程建設開工，投資1.2萬億元；新能源汽車及電動汽車產量已是世界第一，生態環境貨量持續政善，這些事實又驗證了李強所言：「一年來，我國發展向新向優，彰顯蓬勃活力」。

無疑，過去一年的中國政府實績，說明了「中國之治」，也為中國式現代化邁出堅實的步伐。李強總理在報告中，亦為2026年發展定下預期目標，當中包括經濟增長4.5% 至 5%；城鎮調查失業率5.5%；居民消費價格漲幅2%；居民收入增長和經濟增長同步；國際收支基本平衡；糧食產量1.4萬億斤左右；單位國內生產總值二氧化碳排放降低3.8%左右。

推廣中小學春秋假

在2026年政府工作任務裏，指出要「著力建設強大國內市場」，當中有建議，政府支持有條件地方推廣中小學春秋假，落實職工帶薪錯峰休假制度，並打造「購在中國」品牌。增加內需是大政策，但仍可見「小節」見真章的好佈局。

李強總理預設來年定目標，更證明這是有為為民，有擔當的施政報告。一年容易，明年今日，兩會同樣召開，屆時，政府的各項政策與成效，再要受公開檢驗的。回看教育現埸，今年李強總理的全面的政府工作報告，台下聆聽者，多次主動報以掌聲，這些掌聲，是對總理的政府工作報表達了支持與讚賞，很相信，報告內的來年預期目標，必可達成。

撰文：全國政協委員何漢權

延伸閱讀：

《兩會京城劄記》全國政協常委會工作報告感悟

《兩會京城劄記》北京人民大會堂建成 締造建築史非凡紀錄