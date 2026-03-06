逾5成東華畢業生 離校首月成功求職

本港近年就業市場情況不穩，但東華學院應屆畢業生的就業調查顯示，96%從事全職工作的畢業生在半年內獲聘，逾5成畢業生更於畢業後首月內成功「搵工」。校長陳慧慈指，學院大部分課程與護理有關，去年約86%畢業生投身醫護界，其餘包括教育界和社會服務界等。

平均月薪33885元

校方亦公布去年畢業生平均月薪為33885元，月入中位數為35667元，較2024年上升約2.1%；82%畢業生月入逾3萬元，護理學（榮譽）健康科學學士畢業生平均月入更達3.6萬元。陳慧慈指，雖然外界憂慮本地就業市場表現，但去年畢業生大多順利就職，相信與本港對醫護需求仍然高企、僱主對畢業生評價正面有關。

副院長（研究）林清補充，今屆畢業生約有6至7成投身醫院管理局，較以往約8成為低，相信與醫管局削減資源有關，部分畢業生轉往老人院、社區福利機構或學校等就職。

收生方面，2025/26學年共接獲約3.7萬份入學申請，當中逾2.1萬份是經聯招申請；截至去年12月，東華學院經大學聯招接獲23125份2026/27學年入學申請，按年升近兩成，當中以護理學（榮譽）健康科學學士申請人數最多，達到6800份；放射治療學（榮譽）理學士的競爭則最為激烈，約120人競爭一個學額。

