Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

滙基書院（東九龍）通過海外姊妹校招生 無意倚靠留學中介｜專訪

教育新聞
更新時間：08:00 2026-03-04 HKT
發佈時間：08:00 2026-03-04 HKT

「直資擴容」以海外學生為招生對象，本地直資學校怎樣開拓生源，成為現實問題。鄭建德指，已聯絡東南亞及韓國的姊妹學校招生，吸引有意來港升讀國際課程的高中生。他又指直資學校無意倚靠留學中介招收海外生，相信留學中介藉提供升學資訊、協助處理簽證等，向海外生家長收費。

擬設網上報名平台

滙基書院（東九龍）正自行斥資8000萬元，興建樓高6層的新大樓。梁子健攝
滙基書院（東九龍）正自行斥資8000萬元，興建樓高6層的新大樓。梁子健攝

鄭建德指，與印尼、曼谷及南韓等地開辦國際部的姊妹學校，推介「直資擴容」計劃，向有意來港升讀高中的學生招手，有需要舉行網上簡介會，相信可吸引對「留學香港」品牌有信心，有意在高中階段適應香港生活，打算在港銜接升讀大學的海外生，預計他們自費入讀，學費連宿舍費共約21萬元，「相比歐美國家都算『抵』，與東南亞學生在當地讀國際學校的學費水平相若，對中產家庭負擔得到」。校方亦準備設立網上報名平台，方便家長直接報讀。

校長鄭建德認為，自設宿舍是招收海外生的有利條件。梁子健攝
校長鄭建德認為，自設宿舍是招收海外生的有利條件。梁子健攝

海外寄宿學校多通過留學中介在港招生，鄭建德坦言直資學校曾討論過，共識是不倚靠中介招收海外生，避免影響收生質素，但相信留學中介仍扮演角色，包括藉提供升學資訊、協助辦理簽證等服務，向家長收費，「沒有中介協助家長，即使我們出了取錄信，但學生卻落不到地，反而有點擔心」。

記者 梁子健

延伸閱讀：

滙基書院（東九龍）建新翼增宿位助招海外生 校長：重新部署「七日宿」等配套｜專訪

直資議會夥港大助非本地生來港升學 涵蓋校長推薦入學計劃等5措施

42校申請新學年「直資擴容」 全數獲教局批准

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
劉馬車踩場大鬧九記牛腩！怒罵35分鐘直斥「香港飲食界之恥」 老闆忍火報警處理
劉馬車踩場大鬧九記牛腩！怒罵35分鐘直斥「香港飲食界之恥」 老闆忍火報警處理
飲食
22小時前
前小生自爆向電視台爭取加薪 高層只肯加廿幾蚊感極大侮辱憤然離巢 曾為癌妻推戲
前小生自爆向電視台爭取加薪 高層只肯加廿幾蚊感極大侮辱憤然離巢 曾為癌妻推戲
影視圈
14小時前
伊朗局勢｜傳哈梅內伊之子當選伊朗最高領袖 特朗普宣布斷絕與西班牙貿易｜持續更新
01:19
伊朗局勢｜傳哈梅內伊之子當選伊朗最高領袖 特朗普宣布斷絕與西班牙貿易｜持續更新
即時國際
35分鐘前
深圳開電話卡陷阱！港男深圳灣口岸被呃¥720 官方職員教一招睇穿｜Juicy叮
深圳開電話卡陷阱！港男深圳灣口岸被呃¥720 官方職員教一招睇穿｜Juicy叮
時事熱話
22小時前
港鐵站時裝店清貨減價現搶購人潮 港人好奇「點解開到咁多年？」 網民拆解1原因屹立20年不倒
港鐵站時裝店清貨減價現搶購人潮 港人好奇「點解開到咁多年？」 網民拆解1原因屹立20年不倒
生活百科
2026-03-02 16:18 HKT
伊朗局勢｜傳哈梅內伊之子當選最高領袖 專家會議大樓遭以軍襲擊
即時國際
2小時前
中大醫院骨科仁醫黃詠儀離世 病人悼念「謝謝妳醫好我」 曾往阿富汗海地救援
中大醫院骨科仁醫黃詠儀離世 病人悼念「謝謝妳醫好我」曾往阿富汗海地救援
醫生教室
23小時前
烟台唐狗跌入廢井3年 救援近40次終見天日︱有片
00:32
烟台唐狗跌入廢井3年 救援近40次終見天日︱有片
即時中國
4小時前
回南天極潮濕！這品牌「古董級」抽濕機獲讚襟用 港人用足20年：真係世一！
回南天極潮濕！這品牌「古董級」抽濕機獲讚襟用 港人用足20年：真係世一！
生活百科
21小時前
元宵節丨性感人妻沈卓盈晒「下身真空」惹火照 嫁入豪門變闊太 億元豪宅背景更吸睛
元宵節丨性感人妻沈卓盈晒「下身真空」惹火照 嫁入豪門變闊太 億元豪宅背景更吸睛
影視圈
16小時前