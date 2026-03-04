東九龍滙基建新翼增宿位助招海外生 校長：重新部署「七日宿」等配套

教育局早前批准48間直資學校「擴容」取錄海外學生自費入讀，獲批學校之一的滙基書院（東九龍）正興建新翼增設宿舍。校長鄭建德接受本報專訪，認為自設宿舍是招收海外生的有利條件，學校將重新部署「七日宿」等配套。他強調取錄海外生旨在促進校園國際化，「賺外匯」絕非目標，故無意用盡「擴容」名額，目標暫定平均每班取錄一名海外自費生。

滙基書院（東九龍）正自行斥資8000萬元，興建樓高6層的新大樓，其中3層為宿舍，其餘則為圖書館。校長鄭建德接受專訪指，籌建過程正好見證政策轉向，校方早於2024年提出擴建計劃，但當局認為該校已為初中生提供宿舍，而且宿舍亦非學校必要設施，初時取態甚有保留。新大樓磋商一度膠着，到去年初乍見曙光，「當局口氣鬆了，似乎政策可能調整，局長更特地探訪學校了解宿舍培訓計劃，到暑假就正式批准擴建，我那時覺得是奇蹟。直到10月《施政報告》公布『直資擴容』，我終於明白原來是這樣一回事」。

包括增設宿舍及圖書館的新翼大樓正在動工。 梁子健攝

新宿舍最快 2028 年落成

鄭建德坦言，自設宿舍對「直資擴容」招收海外學生，是較成熟的條件，「正如我們送子女去海外讀中小學，都較心儀寄宿學校，否則要在外面找地方住，其實有一定難度」。他續稱本港未如澳洲一般，住宿家庭有完善產業鏈與規管機制，「就算坊間有中小學生為對象的私營宿舍，是否達到成熟的地步？我覺得還有一段距離」。

學校現有宿舍共88個宿位，鄭建德指現時最高峰有兩班中一生留宿，仍有20個剩餘宿位，可預留給海外學生。隨着新宿舍最快2028年落成，將增加92個宿位，屆時全校宿位達180個。學校受惠「擴容」全級可增加16個學額，供持學生簽證的海外生自費入讀，但鄭建德預期在「擴容」初期，目標平均每班一名海外生，即全校共約30人，相信有足夠宿位應付需要；現時學校是「五日宿」形式運作，宿生須在周末回家，舍監亦是周休兩天，日後海外生以宿舍為家，學校得重新籌備「七日宿」運作，包括增聘舍監。

「擴容」旨助學校國際化

學校雖有照顧非華語生的豐富經驗，但他坦言海外生是另一回事，「很多非華語生本來就是在港生活，但海外生卻是離鄉別井來港升學，生活適應與情緒支援都要重新部署」。「直資擴容」被視為本地基礎教育參與「留學香港」的第一步，但鄭建德強調，「賺外匯」絕非參與「擴容」目的，「直資學校就是服務本地生為主，落實措施自然想對本地生有何益處，取錄海外生好處正是協助學校國際化，讓本地生有國際視野與文化交流」。

他認為倘取錄太多海外生，不僅學校難以照顧，也可能出現本末倒置，要本地生融入海外生圈子的情況，「我們反而更希望海外生，融入本地生的生活」。



記者 梁子健



