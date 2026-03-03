Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

港大辦「上海基地巡禮」 全面啟動滬港戰略佈局

今年是香港大學115周年校慶，港大於日前舉行「上海基地巡禮」，重點項目之一為位於張江科學城的「港大張江基地」正式啟用，象徵港大全面啟動「上海戰略佈局」。港大校委會主席王冬勝形容在上海的「新征程」是港大繼往開來的生動體現，校長張翔則表示，選擇上海是港大積極融入國家發展大局的重要一步。

張翔︰港大積極融入國家發展大局的重要一步

「港大張江基地」將港大計算與數據科學學院延伸至上海，並同時布局智慧計算、未來電子以及材料製造領域的交叉學科研究院，冀藉此打造創新引領的前沿教研平台。出席開幕儀式的嘉賓亦包括全國政協副主席梁振英、上海市政要領導及多名新加入港大的諾貝爾獎、菲爾茲獎得主和港大師生校友。

王冬勝致辭時指出，港大始終以「明德格物」為訓，薪火相傳，勇立潮頭，不懈努力，在區域乃至世界範圍贏得廣泛影響力，「而今在上海的新征程，正是港大繼往開來的生動體現。」張翔認為，上海作為國家的經濟、金融、貿易和科技創新中心，其開放包容的氣度、追求卓越的城市品格與港大「明德格物」、敢為人先、不斷超越的大學精神深度契合，「選擇上海，是香港大學積極融入國家發展大局的重要一步，我很榮幸能夠與各位共同見證港大在上海的正式起航。」

除了「港大張江基地」，港大同步啟動的設施亦包括「漕河涇基地」，該處設有港大前沿跨學科研究所，結合漕河涇開發區科創產業特色優勢，聚焦前沿交叉學科研究，推動科研成果產業轉化，引進一流科學家團隊，打造從源頭創新到產業應用的全鏈條生態。

壓軸活動為港大115周年上海高桌晚宴

另外，座落外灘22號百年歷史建築的港大上海總部，將成為港大全球校友聯絡交流的重要據點，為滬港兩地學者、學生、科學家、企業家交流合作提供核心平台；毗鄰港大上海總部的外灘SOHO基地則將由經管學院領銜，成為融匯科技與人文的國際化科研、創新與商業合作平台。

「上海基地巡禮」舉行期間，大會亦舉辦了「智匯滬港」專題論壇，集合新加入港大的2010年諾貝爾物理學獎得主安德烈•海姆教授、2023年諾貝爾物理學獎得主克勞斯•費倫茨，以及2010年菲爾茲獎得主吳寶珠教授，就科研前沿發展展開深度對話；壓軸活動則是港大115周年上海高桌晚宴，並邀得美國富蘭克林‧歐林工程學院校長李玫教授發表以「創新與教育」為題的演講。

