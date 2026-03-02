第三間醫學院︱科大稱新醫學院籌備工作順利 正積極招聘創院院長及教授

第三間醫學院︱政府委託香港科技大學興建第三間醫學院，科大校長葉玉如今日在傳媒聚會上表示，相關工作進展順利，早前已成立督導委員會和臨時行辦公室跟進相關工作，目前正積極招聘創院院長及相關教授，目前已有數十名人選；至於招生情況、包括非本地生比例，則會跟隨現行規定。

第三間醫學院︱今年首季起定期向政府匯報進度

葉玉如又直言，對進一步使用北部都會區的用地感到興趣，因為科大的醫學院將於北都建設。資料圖片

葉玉如與傳媒會面時提到，校方已於去年12月舉行籌建新醫學院啟動會議，並向政府代表簡報落實方案，今年首季起將定期與政府籌備新醫學院工作組會面和匯報進度，預料今年首季與政府就課程認證、資金安排、教學醫院資源及教職員招募等事宜簽訂諒解備忘錄。

她透露，校方除現時的校董會顧問小組，校方亦增設「督導委員會」，由她擔任主席，成員在科大管理層以外，亦包括多名醫療衞生界具影響力的領袖，主要職責是為新醫學院成立及發展提供策略方向；新設的「臨時行政辦公室」則會在創院院長上任前統籌建院各範疇的關鍵工作，包括人才招募及課程發展。現時科大的非本地生總數約為本地生的48%，接近政府的50%上限，她表示新醫學院將跟隨相關比例收生。

在醫學院軟硬件方面，葉玉如指位於科大清水灣校園的醫學院綜合大樓正進行地基工程，進度理想。資料圖片

在醫學院軟硬件方面，葉玉如指位於科大清水灣校園的醫學院綜合大樓正進行地基工程，進度理想，校方也已與海內外多間醫學院和醫療機構簽訂超過40項合作協議，共同合作培育醫學人才。另外，目前校方正從全球招募創院院長，且已獲不少教授對加入新醫學院表示興趣，「臨時行政辦公室」將負責審視申請人是否符合，目前正在處理數十個申請。

葉玉如又直言，對進一步使用北部都會區的用地感到興趣，因為科大的醫學院將於北都建設，亦會思考如何與合作夥伴在未來的大學城展開合作，將大學城轉化成國際樞紐，用以培用具國際視野和創新思維的學生。

本報記者

