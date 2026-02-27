恒大校長何順文8月榮休 擬建300宿位供非本地生

恒生大學今日舉辦新春傳媒茶聚，公布學校新一年發展規劃。已任職12年半的校長何順文，宣布8月31日榮休，新任校長預計9月上任，何順文對繼任人選充滿期待，直言希望交棒給更年輕、有創意和新思維的繼任者。針對非本地本科新生人數持續增長的現狀，學校也規劃與發展商合作，承租九龍東一棟興建中的住宅大廈作為住宿書院，預計明年啟用，將提供300個宿位，紓緩學生住宿需求。

何順文：想開一間麵館

何順文在兩年前不尋求續約，但在校董會邀請並通過決議後，同意延任校長兩年，至今年8月屆滿。他在茶聚中明確表態，會如期離開執掌12年半的校長崗位。談及退休後的規劃，他笑稱「有好多想做的想做」，更透露自己有「餐廳夢」，計劃在恒大校內開設麵館，主打各國特色麵條，取名「見你一麵」，寓意可以返校重聚，對咖啡情有獨鍾的他亦擬「加料」，為師生朋友沖上一杯Cappuccino，晚市則加場「校長唱民歌」。他透露其父曾任職麵包店，「我成日都覺得我有爸爸的遺傳因子」，但笑言太太曾經提醒他會蝕錢，但何順文仍興致勃勃，「蝕錢就停，都是一個經驗」。

計劃到全世界最快樂的國家

何順文亦稱，計劃赴「全世界最快樂的國家」不丹旅行，源起去年不丹王室到訪恒大，他曾向不丹皇太后承諾前往探訪，他打算退休後以「自由身」到不丹小住十多日。他還打趣道，自己還有「好多屋企債都未還」，會多花時間陪伴家人，「做自己一直想做的事」。執掌恒大逾十年，何順文坦言是適當時候交棒，讓更具活力和創新思維的新校長帶領恒大向上發展。



提到恒大發展，為應對學生人數與課程增長，恒大去年於西九龍購置19000呎單位，預計26/27學年投入行政與教學使用；針對非本地生數量持續增加的住宿需求，學校正與發展商合作，擬承租九龍東一整棟興建中的住宅作為學生宿舍，預計明年啟用，提供約300個宿位；至於政府公布東涌、啟德、小瀝源三塊住宿用地，他透露恒大屬意小瀝源用地，並傾向全棟承租模式，打造更符合學生需求的住宿書院。

記者 佘丹薇

