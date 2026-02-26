Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

教大健兒全運會奪5金 單車隊總教練獲任客席教授

教育新聞
更新時間：21:11 2026-02-26 HKT
發佈時間：21:11 2026-02-26 HKT

教育大學40名學生運動員及校友早前出戰第十五屆全國運動會，最終在五個項中勇奪金牌。教大今日舉辦嘉許禮，向所有參賽者頒發「精英運動員獎學金」及嘉許狀，表揚他們在全國賽事中的傑出表現。教大亦宣布委任體育學院單車總教練達海飛，出任教育發展與創新學院客席教授（實踐）。

李思穎梁穎儀攜手創香港單車隊單屆奪金紀錄

教大參加全運會的40名學生運動員及校友中，誕生多名金牌得主，成績亮眼。其中李思穎與梁穎儀成功斬獲場地單車麥迪遜賽金牌，並在場地單車全能賽及公路單車賽中再奪兩金，單屆賽事共摘下三面金牌，創造香港單車隊歷來單屆奪金最多的紀錄。韻律泳「姐妹花」的王柳懿與王芊懿，在花樣游泳（韻律泳）雙人項目勇奪金牌，七人欖球則由李卡度，聯同隊友，為香港奪得首面全運金牌。

達海飛出任教大客席教授

校長李子建讚揚運動員的表現，指他們在賽場上的表現，是整個香港的驕傲，同時亦感謝單車隊總教練達海飛應允出任教大客席教授（實踐），為教大學生帶來寶貴的國際視野與專業知識。校董會主席黃友嘉亦祝賀所有運動員，讚揚他們在賽場上表現，體現教大重視專業、鼓勵創新，以及追求卓越的教育理念。

本報記者

