中大 InnoHK再生醫學中心與瑞典醫企合作 推膝骨關節炎臨床轉化

膝骨關節炎在年長者中尤為普遍，造成關節軟骨磨損、疼痛及活動受限，香港中文大學InnoHK 神經肌肉骨骼再生醫學中心（CNRM）與瑞典醫療企業 Cellcolabs AB 簽署合作備忘錄，建立國際合作關係，共同推動同種異體間充質基質細胞（MSC）治療膝骨關節炎I期及II期臨床研究項目，為患者減輕炎症與痛楚。

技術可修復受損軟骨

現時治療膝骨關節炎的方法，以止痛藥、物理治療、關節潤滑劑注射及外科手術為主，而異體 MSC 療法作為新一代再生醫學技術，可通過捐贈者的幹細胞關節腔注射，達到減輕炎症、緩解疼痛，具備修復受損軟骨的潛力。

今次合作將支持中大InnoHK神經肌肉骨骼再生醫學中心即將開展的同種異體 MSC 治療膝骨關節炎 I 期及 II 期臨床研究，協助實驗室科研成果邁向臨床應用。

鞏固香港生物醫學創新地位

中心總監兼中大醫學院矯形外科及創傷學系系主任容樹恒指，合作標誌學術研究演轉為切實可行的膝骨關節炎治療方案，期望藉研究推動標準化、高品質的MSC療法，加快創新再生治療從科研到臨床應用的進程，鞏固香港作為生物醫學創新與跨境技術轉移的國際樞紐角色。

