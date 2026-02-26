Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

中大 InnoHK再生醫學中心與瑞典醫企合作 推膝骨關節炎臨床轉化

教育新聞
更新時間：19:45 2026-02-26 HKT
發佈時間：19:45 2026-02-26 HKT

膝骨關節炎在年長者中尤為普遍，造成關節軟骨磨損、疼痛及活動受限，香港中文大學InnoHK 神經肌肉骨骼再生醫學中心（CNRM）與瑞典醫療企業 Cellcolabs AB 簽署合作備忘錄，建立國際合作關係，共同推動同種異體間充質基質細胞（MSC）治療膝骨關節炎I期及II期臨床研究項目，為患者減輕炎症與痛楚。

技術可修復受損軟骨

現時治療膝骨關節炎的方法，以止痛藥、物理治療、關節潤滑劑注射及外科手術為主，而異體 MSC 療法作為新一代再生醫學技術，可通過捐贈者的幹細胞關節腔注射，達到減輕炎症、緩解疼痛，具備修復受損軟骨的潛力。

今次合作將支持中大InnoHK神經肌肉骨骼再生醫學中心即將開展的同種異體 MSC 治療膝骨關節炎 I 期及 II 期臨床研究，協助實驗室科研成果邁向臨床應用。

鞏固香港生物醫學創新地位

中心總監兼中大醫學院矯形外科及創傷學系系主任容樹恒指，合作標誌學術研究演轉為切實可行的膝骨關節炎治療方案，期望藉研究推動標準化、高品質的MSC療法，加快創新再生治療從科研到臨床應用的進程，鞏固香港作為生物醫學創新與跨境技術轉移的國際樞紐角色。

本報記者

延伸閱讀：

第16屆中東國際發明展 中大機械人奪全場總冠軍

中大醫學院腸道微生態配方 紓緩自閉童焦慮 改善睡眠提升學習記憶力

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
財政預算案2026長者福利合集︱長生津、生果金出雙糧／醫療券／本地安老／跨境養老資助一文睇清！
01:21
財政預算案2026長者福利合集︱長生津、生果金出雙糧／醫療券／本地安老／跨境養老資助一文睇清！
生活百科
2026-02-25 17:00 HKT
港網民點評5大最伏居住地區！啟德/日出康城上榜 屯門1地區被狠批：永不超生
港網民點評5大最伏居住地區！啟德/日出康城上榜 屯門1地區被狠批：永不超生
生活百科
2026-02-25 15:35 HKT
中年好聲音4丨5強蒙面藝人身份終揭盅 集體除罩以真面目企上舞台
中年好聲音4丨5強蒙面藝人身份終揭盅 集體除罩以真面目企上舞台
影視圈
2026-02-25 19:30 HKT
被告彭勵進否認2項強姦罪受審。資料圖片
18歲女疑飲加料大麻啤酒後暈眩遭強姦 男同事否認兩罪受審
社會
6小時前
豪宅保安風騷曬新春彪炳戰績 黑仔同行年初四只得$630利是錢 行家自爆逗利是絕招｜Juicy叮
豪宅保安風騷曬新春彪炳戰績 黑仔同行年初四只得$630利是錢 行家自爆逗利是絕招｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
30歲港男亮身家呻窮想搵快錢拍拖 網民勸檢討開支 自爆月入萬零花7年儲$100萬｜Juicy叮
30歲港男亮身家呻窮想搵快錢拍拖 網民勸檢討開支 自爆月入萬零花7年儲$100萬｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
90年代「性感艷星」谷底反彈晉升官員  火紅低胸裙騷S形身材宣布喜訊  曾遭家暴歷痛苦低潮
90年代「性感艷星」谷底反彈晉升官員  火紅低胸裙騷S形身材宣布喜訊  曾遭家暴歷痛苦低潮
影視圈
1小時前
香港貿發局推「創業快綫」計劃 助本地初創踏上成功大道
創科資訊
2小時前
江旻憓收「一男子」利是甜笑回應 向記者派利是須三度「補飛」｜Kelly Online
江旻憓收「一男子」利是甜笑回應 向記者派利是須三度「補飛」｜Kelly Online
政情
7小時前
「御用師奶」黃梓瑋整容全直擊 告別肥師奶重返顏值巔峰 撞樣90年代性感女星關秀媚
「御用師奶」黃梓瑋整容全直擊 告別肥師奶重返顏值巔峰 撞樣90年代性感女星關秀媚
影視圈
5小時前