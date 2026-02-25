直資議會與港大簽合作備忘錄 吸引非本地生來港升學

香港直接資助學校議會與香港大學於早前正式簽署合作備忘錄，當中包括制定「直資學校校長推薦非本地生入學計劃」「讓直資學校有機會參與由香港大學主辦的海外招生活動 」，以吸引更多非本地學生來港升學。

是次合作，議會與香港大學建立全新協作框架，為直資學校在取錄非本地生方面提供一系列特別安排，包括：

1. 制定「直資學校校長推薦非本地生入學計劃」

2. 為入讀直資學校的非本地學生申請學生簽證提供協助

3. 為非本地生提供特別支援，協助他們順利過渡至大學生活

4. 讓直資學校有機會參與由香港大學主辦的海外招生活動

5. 為畢業於直資學校並成功入讀香港大學的非本地生，提供不同的學習及實習機會

香港直接資助學校議會主席黃金蓮修女表示，是次合作不僅可提升直資學校在海外的吸引力，更加為非本地學生開拓更多機會，她期望透過與港大的緊密夥伴關係，吸引更多有潛質的國際人才來港升學。

合作備忘錄亦訂明，雙方將保持定期溝通，透過會議及交流，檢視合作進展並探索新的合作機， 雙方同意在合作過程中保持資訊保密，並以互信互惠為基礎推動計劃。

本報記者：

42校申請新學年「直資擴容」 全數獲教局批准

直資學校擴容 │ 教育局︰截至上周五獲40校回覆 正處理申請



