Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

直資議會與港大簽合作備忘錄 吸引非本地生來港升學

教育新聞
更新時間：13:49 2026-02-25 HKT
發佈時間：13:49 2026-02-25 HKT

香港直接資助學校議會與香港大學於早前正式簽署合作備忘錄，當中包括制定「直資學校校長推薦非本地生入學計劃」「讓直資學校有機會參與由香港大學主辦的海外招生活動 」，以吸引更多非本地學生來港升學。

是次合作，議會與香港大學建立全新協作框架，為直資學校在取錄非本地生方面提供一系列特別安排，包括： 

1. 制定「直資學校校長推薦非本地生入學計劃」 
2. 為入讀直資學校的非本地學生申請學生簽證提供協助 
3. 為非本地生提供特別支援，協助他們順利過渡至大學生活 
4. 讓直資學校有機會參與由香港大學主辦的海外招生活動 
5. 為畢業於直資學校並成功入讀香港大學的非本地生，提供不同的學習及實習機會 

香港直接資助學校議會主席黃金蓮修女表示，是次合作不僅可提升直資學校在海外的吸引力，更加為非本地學生開拓更多機會，她期望透過與港大的緊密夥伴關係，吸引更多有潛質的國際人才來港升學。

合作備忘錄亦訂明，雙方將保持定期溝通，透過會議及交流，檢視合作進展並探索新的合作機， 雙方同意在合作過程中保持資訊保密，並以互信互惠為基礎推動計劃。

 

本報記者：

42校申請新學年「直資擴容」 全數獲教局批准

直資學校擴容 │ 教育局︰截至上周五獲40校回覆 正處理申請

 


 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
觀塘警署23歲女督察吞槍當場死亡 周一鳴到場了解事件
00:47
觀塘警署23歲女督察吞槍當場死亡 周一鳴到場了解及慰問死者家人
突發
5小時前
財政預算案2026．持續更新︱陳茂波早上11時公布預算案 熱傳「派糖」措施一覽 公務員加薪有望？
01:46
財政預算案2026｜庫房轉虧為盈倒賺29億 「派糖」力度增 下年度綜合盈餘預計為221億
政情
2小時前
前TVB「御用爛仔」游飈猝逝終年57歲 好友黃文標叫救護車 送院前已呈半昏迷狀態
前TVB「御用爛仔」游飈猝逝終年57歲 好友黃文標叫救護車 送院前已呈半昏迷狀態
影視圈
7小時前
房協舉行「跨代共融在房協」啟動禮暨乙明邨跨代共融遊樂空間開幕典禮
03:00
跨代共融在房協　全方位提升社區幸福感
社會資訊
2026-02-23 08:00 HKT
財政預算案派糖懶人包｜退稅上限3000元兼寬減差餉 子女及供養父母免稅額齊加 生果金出雙糧
02:38
財政預算案派糖懶人包｜退稅上限3000元兼寬減差餉 子女及供養父母免稅額齊加 生果金出雙糧
社會
1小時前
財政預算案2026前瞻︱一文看清各方消息、八大焦點 「派糖」力度料增 消費券、電動車一換一凍過水？
03:01
財政預算案2026前瞻︱一文看清8大焦點 退稅差餉有望提高？消費券、電動車一換一凍過水
社會
22小時前
港人新年後「報復式飲茶」？香港各區酒樓人山人海 網民：睇街症都冇咁墟冚！
港人新年後「報復式飲茶」？香港各區酒樓人山人海 網民：睇街症都冇咁墟冚！
飲食
21小時前
黃子華罕評英國不留情面 狂踩搵食艱難：我唔係詆譭 若赴當地必帶一物免淒慘
黃子華罕評英國不留情面 狂踩搵食艱難：我唔係詆譭 若赴當地必帶一物免淒慘
影視圈
2026-02-23 19:00 HKT
港珠澳大橋生日免費遊！全程140分鐘深度觀光 登藍海豚島打卡 附港澳居民預約步驟
港珠澳大橋生日免費遊！全程140分鐘深度觀光 登藍海豚島打卡 附港澳居民預約步驟
好去處
2026-02-24 14:31 HKT
從萬呎大屋搬大圍200呎蝸居 港漂嘆內地中產「啥也不是」 決心奮鬥上車｜租盤Million
從萬呎大屋搬大圍200呎蝸居 港漂嘆內地中產「啥也不是」 決心奮鬥上車｜租盤Million
樓市動向
9小時前