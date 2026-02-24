Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

嶺大研究：近四成家長不認同「買樓靠父母」

教育新聞
更新時間：17:12 2026-02-24 HKT
發佈時間：17:12 2026-02-24 HKT

不少年輕一代置業需要父母資助，被譏為「父幹、母幹」。嶺南大學研究發現，近四成受訪家長不認同子女買樓是他們的責任，僅兩成半人有意為子女置業提供援助。研究亦發現受訪家長傾向「借錢不送錢」，向成年子女灌輸財務責任感，避免他們過度依賴父母。學者建議政府增加資助房屋供應，檢討退休保障制度，讓家庭資源能真正協助下一代向上流動。

傾向「借錢不送錢」

嶺南大學研究發現，近四成受訪家長不認同子女買樓是他們的責任。 資料圖片
嶺大研究生院夥拍阿姆斯特丹大學及倫敦大學學者進行研究，在2020年至21年隨機電話訪問逾千名與25至35歲成年子女同住的本地父母，發現67%受訪家長認為子女未有財政能力負擔買樓自住，但打算未來5年為子女置業提供財務支援者僅26%，其中三成人考慮直接贈送現金，近半則打算「貸款加餽贈」，另有14%受訪者傾向借貸。

高達37%受訪家長直言資助子女買樓並非他們的責任。在無計劃提供財務支援的受訪父母中，逾半選擇讓子女繼續同住，各約三成人願意減輕子女家用與幫忙照顧孫兒。45%受訪者認同政府未能有效協助年輕一代「獨立生活」；近七成人希望政府提供更多資助房屋供應，協助子女「上車」。有受訪家長在深入訪談表示，傾向「借錢不送錢」的策略，向成年子女灌輸財務責任感，避免他過度依賴父母。

劉嘉慧指，研究結果反映父母對直接資助子女置業，整體較為審慎。 網上圖片
嶺大研究生院副教授（研究）及政策研究博士課程總監劉嘉慧指，研究結果反映不少父母即使認為應該幫助子女置業，但對直接的金錢資助，整體較為審慎，大部分傾向以借貸、部分資助形式協助支付首期，「不少接近退休的業主及公屋住戶本身資源有限，同時期望成年子女為自己的人生負責」。她指不少家長認為政府同樣有責任協助年輕一代解決住屋問題，建議政府扮演更積極角色，增加居屋、綠置居等資助出售房屋供應，並檢討退休保障制度，減輕長者對子女家用的依賴。

