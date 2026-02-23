亞太國際教育協會年會暨展覽揭幕 蔡若蓮盼外地生來港 親歷亞洲變化

一連五日的「2026亞太國際教育協會（APAIE）年會暨展覽」今日起於香港會展舉行，傍晚在香港故宮文化博物館舉行招待會，並為「留學香港周」舉行啟動禮。教育局局長蔡若蓮致辭指，外地學生選擇來港就學，將能親身感受到亞洲的急速變化，為領導和塑造未來作好準備。

盧煜明：冀嘉賓對港留下深刻印象

「2026 APAIE 年會暨展覽」舉行招待會，歡迎一眾來港嘉賓，吸引近300人出席，包括本港各所大學校長及管理層。蔡若蓮在會上致辭，對本港再次舉辦APAIE年會表示榮幸，相信年會能提供平台就國際教育的未來展開具建設性的對話，同時讓參與嘉賓感受農曆新年的香港。她指本港的學術環境一直維持國際化及多樣性，將於「留學香港周」與來自各地的夥伴建立更緊密關係、分享成功經驗。

身兼大學校長會召集人的中文大學校長盧煜明形容，2026 APAIE年會暨展覽是本港高等教育界的盛事，八大院校期待未來數日與來自全球的與會校長、機構領袖及院校代表等積極交流，又期望訪港嘉賓能抽空探索香的美食和景點，對香港作為融會中西文化的國際大都會及領先教育樞紐，留下深刻印象。大會安排學生進行音樂表演之餘，也帶領嘉賓參觀古埃及文明大展。

今屆APAIE年會暨展覽相隔13年後重返本港，由中大主辦，並由其餘7所教資會資助大學協辦，以「促進亞太區協作 共創全球教育新里程」（Asia-Pacific Partnerships for the Global Good）為主題，預計吸引逾70個國家和地區的業內人士及全球專家參與，規模將為歷來最大，共同探討高等教育的重要議題及新趨勢。

