教師執業證書︱蔡若蓮首表態 「雪藏牌」教師 培訓滿60小時即符要求

政府擬設教師執業證書制度，近日引起關注。教育局長蔡若蓮今日出席傳媒春茗活動時重申，當局已考慮不同地區和行業的情況，相信3年150小時的進修時數已具相當彈性，即使是閱讀亦能計算在內。對於「雪藏牌」或復教的老師，她稱當局會與大學合作舉辦相關課程，並首度透露，「雪藏牌」教師只要修滿60小時即屬符合要求。

重申在職老師3年進修150小時已具彈性

蔡若蓮在春茗稱，設立證書制度是希望老師能與時並進，「不可能讓老師繼續以20年前的方法教學」，而當局已考慮過不同因素才提出3年期，因有專業是需要每年續牌。她承認老師們或感到150小時的指標難以計算，正研究設立電子平台供教師登記，惟重申3年進修150小時已為教師本人或學科發展提供了相當彈性，「可能核心進修內容已足夠滿足要求」，其他如交流考察、觀課甚至配合學校推廣進行的閱讀等亦計算。

對於離開教學一定年期的「雪藏牌」教師、從海外回流後有意重執教鞭等人士，蔡若蓮首次指，相關「脫產」教師須符合60小時的培訓要求，當局將與不同大學提供相關課程，包括新法例、人工智能教學、國情知識等，確保他們掌握最新的教育發展，完成後即符合相關要求。她期望相關法例在今個立法年度結束前通過，並於2027/28年度起實施，在一年「過渡期」容許未持有證書的教師繼續執業，2028/29學年全面落實。

《財政預算案》將於本月底發表，雖然財政司司長陳茂波透露本港財政狀況有改善，但蔡若蓮明言未來兩年仍會繼續「財政優化」，認為目前本港老齡人口增加、學齡人口減少，政府在調配資源時需要適當考慮。對於容許直資學校申請「擴容」錄取非本地生的做法，會否擴展至官津學校，她期望官津學校能先服務好本地兒童，強調公帑資助旨為學生提供優質教育，而非協助學校「繼續生存」。

