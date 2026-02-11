Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

調查︰社會支援不足 導致青年希望感偏低

教育新聞
更新時間：07:40 2026-02-11 HKT
發佈時間：07:40 2026-02-11 HKT

新一份《財政預算案》月底發表，有團體就本港青少年社會向上流動發展進行調查，發現社會支援不足，是導致青年希望感偏低的核心因素，促請政府推出針對性政策，協助年輕人重拾社會流動的信心。

倡設基金助拓上流空間

關注學童發展權利聯席在去年7至9月訪問168名12至24歲青年，探討「資本」、「不平等」及「制度障礙」如何影響年輕人的社會流動機會。結果發現，青年在社會流動印象、經濟資本、文化資本、社會資本、象徵資本、個人能動性及希望感等各範疇，平均分均僅達及格線，當中「社會資本」得分最低，僅5.06分，反映受訪青年普遍感到自身社會網絡薄弱、缺乏人脈連結，進而影響就業機會與向上流動空間。

調查亦發現，62.5%受訪青年認為在通過教育實現向上流動的過程中「缺乏學術支援」，61.9%人飽受心理健康壓力困擾，各有逾6成人受「家庭收入」限制及「缺乏發展動力」。

聯席稱，年輕一代並非全然「躺平」，但政府相關支援明顯不足，未能重建青年自信，建議政府專門設立支援青少年的基金，資助非牟利機構推行「橋接型社會資本」先導計劃，涵蓋職涯規劃指導、行業導師配對、社會制度融入支援及跨界別實習實踐機會，協助他們拓展上流空間；並建議將學習支援及心理健康列為常規服務，建立校本心理健康資源與社區青年工作者的協作機制等。

記者 鍾綽盈

