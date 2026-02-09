大學科研︱中大學者最新研發裸眼3D技術 毋須專用眼鏡可體驗

本港近年積極推動人工智能（AI）賦能各領域，香港中文大學工程學院信息工程學系教授歐陽萬里深耕該領域，推動技術落地惠及民生。

冀用AI解決民生難題

歐陽萬里生於湖南，2007年在中大攻讀博士學位，其後相繼擔任博士後研究員、研究助理教授，前後在中大度過10年時光。2017年左右，他離開中大，前往悉尼大學開展獨立研究。

在悉尼大學獲得終身教職後，他通過本港的「傑出創科學人計劃」，於2022年以教授身份重返中大。他坦言，疫情期間在悉尼經歷逾一年封控，期間重要親人離世，讓他逼切希望陪伴湖南家人；加上香港體制開放，中大科研環境優越、人才匯聚，遂決定回流。

他指，目前團隊研究重點已從「風烏」轉移，最新研發裸眼3D技術，毋須專用眼鏡即可通過屏幕體驗3D效果，同時推進「AI for Science」相關工作，冀為自然科學與工程學發展帶來革新。

歐陽萬里亦身為中大賽馬會「人工智能應用科學與工程」創科實驗室總監，他表示，實驗室除深耕氣象預報研究，亦聚焦腦科學、大型語言模型等領域，冀以AI賦能生命健康、智慧城市等多領域，並培育人才，用AI解決更多民生難題。

